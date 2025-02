Vietnam Airlines ouvre une liaison directe vers Pékin

À partir du 30 mars 2025, Vietnam Airlines exploitera officiellement une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Pékin, via l’aéroport international de Pékin-Daxing (PKX), le plus grand au monde. Parallèlement, la compagnie aérienne augmentera la fréquence des vols entre Hanoï et l’aéroport international de Pékin-Capitale (PEK), avec désormais sept vols par semaine.

>> Vietnam Airlines : un Têt enchanté à 10.000 m d’altitude

>> Vietnam Airlines classée parmi les 20 meilleures compagnies aériennes au monde

>> Vietnam Airlines va lancer une ligne directe Nha Trang-Busan le 1er juin

Photo : Vietnam Arlines/CVN

La nouvelle ligne entre Hô Chi Minh-Ville et Pékin-Daxing sera opérée à bord d’Airbus A321, à raison de cinq vols hebdomadaires, les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches. Quant à la liaison Hanoï - Pékin, elle passera à une fréquence de sept vols par semaine. Ces évolutions offriront aux voyageurs une plus grande flexibilité de voyager du Sud du Vietnam à la capitale chinoise sans escale, tout en optimisant leur temps de trajet et leur confort.

L’aéroport international de Daxing se distingue par son infrastructure ultramoderne et son ambition de devenir un hub majeur au cœur de la région. Conçu pour désengorger l’aéroport de Pékin-Capitale, il bénéficie d’un réseau de transport performant, permettant de rejoindre le centre-ville en seulement 40 à 50 minutes, un atout indéniable pour les passagers.

Quarante vols Vietnam - Chine par semaine

Avec l’ouverture de ces nouvelles liaisons, Vietnam Airlines exploitera désormais six routes entre le Vietnam et la Chine : Hanoï - Pékin, Hô Chi Minh-Ville - Pékin-Daxing, Hanoï - Shanghai, Hô Chi Minh-Ville - Shanghai, Hanoï - Guangzhou et Hô Chi Minh-Ville - Guangzhou. Le nombre total de vols entre les deux pays atteindra ainsi 40 par semaine, répondant à la demande croissante des voyageurs.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

À cette occasion, Vietnam Airlines lance une offre promotionnelle avec des billets aller-retour Hô Chi Minh-Ville - Pékin-Daxing à partir de 7.499.000 VND (taxes et frais inclus). Cette promotion est valable jusqu’au 24 octobre 2025, pour des vols entre le 30 mars et le 24 octobre 2025.

Par ailleurs, les membres du programme de fidélité Bông Sen Vàng (Lotus d’or) qui voyageront sur cette nouvelle ligne entre le 30 mars et le 30 avril 2025 bénéficieront de 750 miles supplémentaires par vol en classe Économique et 1.500 miles en classe Affaires, à condition de réserver avant le 31 mars 2025. Les billets sont disponibles à la vente via le réseau des agences de voyages, le site web et l’application mobile de Vietnam Airlines.

L’ouverture de ces nouvelles liaisons et l’augmentation de la fréquence des vols vers Pékin ne se limitent pas à stimuler le tourisme et les échanges commerciaux. Elles contribuent également au renforcement des relations bilatérales entre le Vietnam et la Chine. Par cette expansion, Vietnam Airlines confirme son rôle clé dans la connectivité du pays avec la Chine et, plus largement, avec l’ensemble de l’Asie.

Hông Anh/CVN