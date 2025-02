Quang Ninh vise 20 millions de visiteurs en 2025

En 2025, la province de Quang Ninh (au Nord) organisera 24 programmes et événements de niveau international, national et provincial, ainsi que près de 150 programmes et événements locaux pour attirer les touristes.

Le calendrier inclut le Carnaval de Ha Long 2025, prévu pendant les vacances du 30 avril au 1er mai, le concours de beauté Miss Sea Vietnam Global en mai et juin, ainsi que le spectacle artistique "Légendes du pays du patrimoine", prévu pour le deuxième trimestre. Un événement phare sera le "Festival de l'art pour le climat - Ha Long 2025", organisé par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement dans la ville de Ha Long, de février à juin, et comprenant 20 activités distinctes.

Photo : VNA/CVN

Le secteur du tourisme local prévoit de capitaliser sur la haute saison touristique, en particulier durant le deuxième trimestre et le début du troisième. Cette période coïncidera avec de nombreux jours fériés, notamment le jour de commémoration des rois fondateurs Hùng, le jour de la Réunification nationale, la Fête internationale du travail, la Fête nationale et les vacances d'été.

Une gamme variée d'événements est ainsi prévue, allant des régates de voile et des festivals de montgolfières aux festivals de cerfs-volants et aux foires des produits OCOP (One Commune One Product – À chaque commune son produit).

Le secteur touristique local prévoit une augmentation significative du nombre de visiteurs pendant ces périodes de vacances, en particulier dans des destinations côtières comme Ha Long, Vân Đồn, Cô Tô et Mong Cai.

Pour stimuler les arrivées internationales, la province renforcera ses campagnes de promotion à l’étranger et établira des partenariats avec des agences de voyages réputées, tant au niveau national qu’international. La stratégie inclut en outre l’organisation de voyages de familiarisation pour les voyagistes internationaux et les médias, ainsi que le développement de nouveaux produits touristiques.

Quang Ninh s'attend à accueillir 20 millions de visiteurs, dont 4,5 millions d’arrivées internationales, et à générer 55.000 milliards de dôngs (2,2 milliards de dollars) de revenus touristiques.

Elle met en œuvre des mesures globales pour atteindre cet objectif, en se concentrant sur la construction de la marque touristique de Quang Ninh, la diversification de ses produits touristiques et l'amélioration de la qualité des services ainsi que de la compétitivité.

L’année dernière, la province a accueilli 19 millions de visiteurs, dont 3,5 millions d’arrivées internationales. Les recettes du tourisme ont dépassé les 46.000 milliards de dôngs.

VNA/CVN