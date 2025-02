Hô Chi Minh-Ville : plus d'un million de visiteurs internationaux en deux premiers mois

Par ailleurs, le nombre de touristes nationaux à Hô Chi Minh-Ville en février devrait atteindre plus de 2,922 millions, soit une augmentation de 2,9% par rapport à la même période en 2024. Ce chiffre porte le nombre total de touristes nationaux au cours des deux premiers mois de 2025 à environ 5,579 millions, soit une hausse de 8,3% par rapport à la même période en 2024, atteignant 12,4% du plan annuel 2025.

Les revenus totaux du secteur touristique en février sont estimés à 18.887 milliards de dôngs, en hausse de 20% en glissement annuel. Sur l’ensemble des deux premiers mois de l’année, les recettes touristiques de la ville sont évaluées à 37.417 milliards de dôngs, soit une progression de 30,2 % par rapport à la même période en 2024, atteignant 14,4% de l'objectif annuel 2025.

Diversification de l'offre touristique

Le Service municipal du tourisme a annoncé qu’en mars, Hô Chi Minh-Ville poursuivra le développement de produits touristiques spécifiques, mettant l’accent sur la valorisation des atouts de la ville de Thu Duc et d’autres localités, en lien avec les formes de tourisme les plus prometteuses. La ville prépare le plan de développement du tourisme fluvial pour 2025. En parallèle, elle développe des produits touristiques culturels et historiques, ainsi que du tourisme agricole et écologique, en lien avec le Programme de développement rural et le plan de promotion du tourisme nocturne.

Hô Chi Minh-Ville améliore également l’application des technologies dans l’information et la promotion touristique, poursuivant notamment l’intégration de la 3D/360° pour la valorisation des sites touristiques en 2025. La ville renforce par ailleurs la visibilité de ses destinations touristiques grâce à des écrans LED installés aux principales portes d’entrée de la ville, à l’aéroport de Tân Son Nhât et dans les sites touristiques clés.

Enfin, la ville se concentre sur l’organisation et la promotion des événements touristiques majeurs du mois de mars, notamment le Festival de l'áo dài de Hô Chi Minh-Ville 2025 et la 10ᵉ édition du Festival Vietnam - Japon 2025.

Tân Dat/CVN