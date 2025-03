L’ancien port militaire de Dông Hà va laisser place aux touristes

Selon cette décision, la zone de planification est située dans le quartier 2 de la ville de Dông Hà, province de Quang Tri.

La superficie totale couverte par le plan est de 1,552 ha, comprenant : l’ensemble de la zone de protection du site classé spécial du port militaire de Dông Hà (selon la Décision N°2383/QD-TTg du 9 décembre 2013 du Premier ministre), dont la zone de protection couvre 0,615 ha et la zone de protection II couvre 0,908 ha.

La superficie de 0,029 ha récupérée de l’hôtel Saigon - Dông Hà, adjacente au site du blockhaus appartenant au site national spécial du port militaire de Dông Hà, sera intégrée à la zone de protection paysagère du site.

L’objectif de la planification est de préserver, restaurer et valoriser le site du port militaire de Dông Hà, l’un des éléments importants du système des sites historiques nationaux spéciaux de la route Truong Son - route Hô Chi Minh, afin d’en faire un lieu de présentation et d’éducation sur l’histoire de la lutte révolutionnaire et la défense héroïque de la Patrie sous la direction du Parti, ainsi que sur la tradition de gratitude envers les ancêtres pour les générations vietnamiennes.

En valorisant le site du port militaire de Dông Hà pour en faire un parc culturel et historique, un port touristique, un site de tourisme culturel et un point de retour aux sources attractif, il sera possible d’embellir le paysage écologique de la rive sud de la rivière Hiêu ainsi que le paysage architectural urbain de la ville de Dông Hà, tout en reliant les sites touristiques majeurs de la province pour créer des produits touristiques distinctifs et stimuler ainsi le développement économique et social local.

La décision précise également les mesures de mise en œuvre, comprenant : les solutions de gestion de la planification ; l’organisation de l’appareil de gestion ; l’investissement et la mobilisation des fonds ; le développement des ressources humaines pour la gestion et la préservation du site, en encourageant la participation communautaire ; l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophes naturelles.

Le Comité populaire de la province de Quang Trị est chargé d’organiser la publication publique du plan selon des formes appropriées, afin de créer un haut niveau de consensus dans la mise en œuvre.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est responsable de la conservation et de l’archivage des dossiers du projet de planification approuvé conformément à la législation en vigueur.

Les ministères et organismes concernés, dans le cadre de leurs fonctions, tâches et compétences, sont responsables de la coordination, du suivi, de la supervision et de l’assistance au Comité populaire de la province de Quang Trị dans la mise en œuvre du plan.

Le site historique du port militaire de Dông Hà est situé sur la rive Sud de la rivière Hiêu, en aval du pont Dông Hà, sur la route nationale 1 traversant la province de Quang Tri, à environ 13 km du port maritime de Cua Viêt.

Pendant la guerre de résistance contre les États-Unis pour le salut national, le port militaire de Dông Hà occupait une position et un rôle essentiels : il servait de point de rassemblement et de transit pour les marchandises, les armes, les médicaments et les produits de première nécessité, transportés par voie fluviale puis acheminés par la route vers les champs de bataille.

Après 1975, le port de Dông Hà a continué à être utilisé pour le développement économique, mais à petite échelle et principalement à des fins commerciales.

En 1986, le port militaire de Dông Hà a été classé site national par le ministère de la Culture et de l’Information (aujourd’hui ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) et a été reconnu comme un site national spécial par le Premier ministre en 2013, intégré au système des sites historiques de la piste de Truong Son - route Hô Chi Minh.

