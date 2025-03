Un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni

Photo : Maison royale du Royaume-Uni/CVN

Lors de son séjour, le vice-Premier ministre rencontrera des dirigeants du gouvernement et du Parlement britanniques, notamment la vice-Première ministre Angela Rayner et le président de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle. Les deux parties discuteront des mesures visant à renforcer la coopération multiforme entre les deux pays, à intensifier la coopération en matière de commerce et d'investissement, à créer un nouvel élan pour la coopération économique, en particulier dans les domaines bancaire et financier, ainsi qu'à construire un centre financier international au Vietnam.

En outre, Nguyên Hòa Bình participera à diverses discussions et réunions avec le monde des affaires britannique, notamment la City de Londres, TheCityUK, la Bourse de Londres, ainsi qu'avec des représentants des principaux groupes économiques et financiers britanniques. Il visitera également plusieurs établissements d'enseignement renommés du pays.

Mécanismes de coopération

Concernant le partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni, Dô Minh Hùng a affirmé que les relations entre les deux pays n'ont cessé de se développer de manière forte et positive dans des domaines de coopération traditionnels tels que la politique et la diplomatie, le commerce et l'investissement, ainsi que l'éducation. Elles s'étendent désormais à de nouveaux secteurs tels que la transition énergétique, la finance et la banque, ainsi que les hautes technologies.

Sur le plan politique et diplomatique, les deux parties ont régulièrement entretenu des échanges à tous les niveaux et mis en œuvre efficacement des mécanismes de coopération bilatérale, tels que le dialogue stratégique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, le Comité mixte économique et commercial Vietnam - Royaume-Uni (JETCO), le dialogue sur la politique de défense et le dialogue sur les migrations. Un plan d'action stratégique pour la période 2024-2026 a été approuvé, définissant des priorités de coopération dans les domaines politico-diplomatiques, commerciaux, d'investissement, de croissance durable, de coopération au développement, de sciences et technologies, et d'éducation.

Sur le plan économique, le commerce bilatéral a atteint 8,4 milliards de dollars en 2024, en hausse de 18 % par rapport à 2023. Le Royaume-Uni est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe. En matière d'investissement, le Royaume-Uni compte 587 projets au Vietnam, avec un capital enregistré de 4,46 milliards de dollars. L'adhésion officielle du Royaume-Uni au CPTPP en décembre 2024 donnera une nouvelle dynamique aux relations économiques bilatérales.

Dans le domaine de l'éducation, plus de 10.000 étudiants vietnamiens poursuivent des études au Royaume-Uni. Les deux pays continueront d'élargir leur coopération dans la formation des ressources humaines, mettront en œuvre conjointement des programmes de recherche dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et des technologies émergentes, et développeront des programmes d'innovation, des écosystèmes de startups et la transformation numérique.

Dô Minh Hùng s'est déclaré convaincu que la visite du vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh marquerait une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni, contribuant à une coopération durable et efficace entre les deux nations.

VNA/CVN