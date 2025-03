Vietnam - Indonésie

Vietnam Airlines annonce l'ouverture d'une ligne directe Hô Chi Minh-Ville - Denpasar

>> Vietnam Airlines classée parmi les 20 meilleures compagnies aériennes au monde

>> Vietnam Airlines ouvre une liaison directe vers Pékin

>> Vietnam Airlines dévoile son offre d’été 2025

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Dans un premier temps, Vietnam Airlines assurera quatre vols aller-retour par semaine entre Hô Chi Minh-Ville et Denpasar, les mercredis, jeudis, samedis et dimanches. Dès juillet 2025, la fréquence passera à sept vols hebdomadaires. Ces vols seront opérés par des Airbus A321, garantissant un confort optimal aux passagers.

Il s'agit de la deuxième ligne de Vietnam Airlines reliant le Vietnam à l'Indonésie, portant ainsi à 14 le nombre total de vols hebdomadaires entre les deux pays. Cette nouvelle ligne ouvrira de nombreuses opportunités de coopération bilatérale, notamment dans le domaine du tourisme. Ces dernières années, le nombre de touristes vietnamiens en Indonésie a fortement augmenté, et inversement, le Vietnam constitue un marché potentiel pour les touristes indonésiens.

Dang Ngoc Hoa, président du conseil d'administration de Vietnam Airlines, a déclaré que la compagnie s'engageait à développer davantage ses lignes à l'avenir en recherchant et en élargissant les opportunités de partenariat avec des compagnies aériennes, des partenaires et des acteurs du marché indonésien. La compagnie prévoit également d'augmenter la fréquence des vols et d'améliorer la qualité des services à chaque point de contact avec les passagers.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Lors de la cérémonie de lancement, Vietnam Airlines a signé un protocole d'accord avec l'Association des agences de voyage d'Indonésie (ASTINDO) pour promouvoir le tourisme entre les deux pays. Ce partenariat facilitera les efforts conjoints de Vietnam Airlines et de ses partenaires pour renforcer la promotion du tourisme bilatéral, appuyer les activités de marketing et collaborer au développement de produits et services aériens.

Depuis plusieurs années, l'Indonésie est considérée comme le plus grand marché touristique d'Asie du Sud-Est, avec une population classée quatrième au monde. En 2024, le trafic aérien entre le Vietnam et l'Indonésie a dépassé les 800.000 passagers, enregistrant une augmentation de 61% par rapport à 2019.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Avec l'ouverture de cette liaison directe vers Denpasar, vibrante capitale de Bali, Vietnam Airlines confirme son rôle de compagnie aérienne nationale engagée dans l'expansion de son réseau, le renforcement des connexions internationales du Vietnam et l'accompagnement du pays dans son élan vers une nouvelle ère.

Pour célébrer l'inauguration de cette ligne, Vietnam Airlines lance une offre promotionnelle exclusive avec des billets aller-retour à partir de 4,52 millions de dôngs (177 dollars), taxes et frais inclus. Cette promotion est valable pour les vols départ entre le 1er et le 15 juin 2025, avec une période de vente allant jusqu'au 30 mars 2025 via les agences, le site web officiel et l'application mobile Vietnam Airlines.

Thao Nguyên/CVN