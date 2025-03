La ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên fait ses débuts officiels

>> La ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên devrait opérer à partir d'octobre 2024

>> La ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên entre dans une semaine de test décisive avant son exploitation

>> Le nombre de passagers sur la ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên au-delà des attentes

La ligne, qui relie le marché de Bên Thành dans le 1er arrondissement et le parc à thème de Suôi Tiên dans la ville de Thu Duc, a commencé à fonctionner le 22 décembre 2024 après des années de retard.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie, le président du Comité populaire municipal Nguyên Van Duoc a souligné l’importance de l’ouvrage pour le développement socio-économique de la mégapole du Sud, affirmant qu’il s’agissait d’un projet de coopération économique prioritaire entre le Vietnam et le Japon.

La ligne de métro est également le résultat de la persévérance, de la détermination et des efforts collectifs après plus de 10 ans, créant de nouvelles opportunités pour le développement durable de la ville et contribuant de manière significative à l’amitié et à la coopération entre le Vietnam et le Japon, a-t-il fait valoir.

Cela représente un bond significatif dans le cheminement vers le transport urbain moderne, a-t-il encore indiqué.

Présent lors de l’événement, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a hautement apprécié la coopération étroite entre les agences compétentes du Vietnam et du Japon pour surmonter de nombreuses difficultés et mettre en œuvre ce projet clé, affirmant que cela démontre leur fort engagement envers les intérêts communs.

Première ligne de métro du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Il a espéré que le projet deviendra une source d’inspiration pour de nouvelles opportunités pour les deux pays d’élargir la coopération dans des projets d’infrastructures à grande échelle et de haute qualité à l’avenir, répondant ainsi à la demande croissante de développement d’infrastructures du Vietnam.

Selon le vice-ministre japonais des Affaires étrangères Miyaji Takuma, la ligne de métro N°1 est la première ligne de métro du Vietnam et le plus grand projet financé par l’APD du Japon dans la nation d’Asie du Sud-Est. Elle devrait contribuer à réduire les embouteillages et la pollution de l’air à Hô Chi Minh-Ville.

Il a espéré que ce projet monumental, symbole de la coopération Japon-Vietnam, contribuera à générer davantage d’opportunités d’échanges entre leurs peuples.

Par ailleurs, le vice-ministre japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, Furukawa Yasushi, a déclaré que la ligne de métro symbolisait l’étroite coopération ferroviaire entre le Vietnam et le Japon. Il a affirmé que la partie japonaise continuerait à soutenir l’exploitation et la gestion de la ligne en partageant son expertise et ses expériences.

S’étendant sur 19,7 kilomètres et comprenant 14 stations (trois stations souterraines et 11 stations surélevées), la ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên est conçue pour réduire les embouteillages tout en offrant un moyen pratique et écologique d’explorer la ville. Chaque train a une capacité maximale de 930 passagers. La ligne opère actuellement 177 voyages transportant plus de 76.140 passagers chaque jour.

La ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên relie les zones centrales de la ville à ses parties orientales, reliant les touristes à de nombreuses attractions clés avec un temps de trajet minimal. Elle offre également des expériences de voyage uniques aux habitants et aux visiteurs.

VNA/CVN