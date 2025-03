Grève dans l’aérien en Allemagne : ajustements des programmes de vol de Vietnam Airlines



Plus précisément (heure locale) :

- Le vol VN37 de Hanoï à Francfort initialement prévu le 9 mars est reprogrammé au 10 mars à 23h50 ;

- Le vol VN36 de Francfort à Hanoï du 10 mars est décalé au 11 mars à 11h55 ;

- Le vol VN31 de Hô Chi Minh-Ville à Francfort du 9 mars est déplacé pour une départ le 10 mars à 23h50 ;

- Le vol VN30 de Francfort à Hô Chi Minh-Ville du 10 mars partira finalement le 11 mars à 11h05 ;

- Le vol VN35 de Hanoï à Munich du 9 mars décollera le 10 mars à 23h50 ;

- Le vol VN34 de Munich à Hanoï prévu le 10 mars partira le 11 mars à 11h05.

De plus, en raison des impacts en chaîne dus au changement d'horaire, une vingtaine de vols sur des lignes domestiques et internationales de Vietnam Airlines prévus les 11 et 12 mars pourraient être sujets à des modifications, passant d'avions à fuselage large à ceux à fuselage étroit, avec de possibles retards de départ ou annulations.

Vietnam Airlines mettra régulièrement à jour les informations sur son programme de vols dans de prochaines annonces. Les passagers affectés recevront une assistance de la part de la compagnie aérienne nationale, conformément aux règlements en vigueur.

Vietnam Airlines exprime ses regrets dans le cas où il serait nécessaire de modifier ses horaires de vols à destination ou en provenance de Munich et de Francfort, et espère la compréhension des passagers dans cette situation objective.

La compagnie aérienne nationale recommande à ceux souhaitant se rendre ou transiter par les aéroports de Munich et de Francfort pendant cette période de suivre régulièrement ses mises à jour sur son site www.vietnamairlines.com ; l'application mobile "Vietnam Airlines" ; via Zalo : https://zalo.me/3149253679280388721 ; sur sa page Facebook officielle ; ou en contactant les agences de voyages, les agents officiels et le service client au 1900 1100 (depuis le Vietnam) ou +84 24 38320320 (depuis l'étranger).

