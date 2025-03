Métro Nhôn - gare de Hanoï : plus de 1,3 km de tunnel creusé

>> La ligne de métro Nhôn - gare de Hanoï accueille ses premiers passagers

>> La ligne ferroviaire urbaine Nhôn - gare de Hanoï séduit des jeunes passagers

>> Hanoï prend le virage des transports collectifs de demain

>> Deux lignes de métro à Hanoï transportent près de 75.000 passagers durant le Têt

Photo : T. Dung/CVN

Le tunnelier, mis en service le 30 juillet 2024 à la station S9 - Kim Ma, a parcouru environ 1.338 m, réalisant le forage et l'installation du revêtement du tunnel. Parallèlement, le tunnelier TBM numéro 2, nommé "Tao Bao" (Audacieux), a débuté son opération le 3 février depuis la station S9 - Kim Ma, comme l'a précisé Nguyên Ba Son, chef adjoint du MRB.

Les deux machines devraient achever le forage du tunnel d'ici la fin de l'année.

Ces tunneliers, spécifiquement conçus pour la ligne de métro urbain N°3 (Nhôn - gare de Hanoï), mesurent chacun plus de 100 m de long et pèsent environ 850 tonnes, nécessitant l'implication de plus de 150 employés.

L'arrivée du tunnelier TBM "Thân Tôc" à la station S10 - Cát Linh marque un jalon important du projet. Au 2 mars, les travaux relatifs aux tunnels et stations souterraines ont atteint 55,38%.

Le MRB s'engage à poursuivre sa collaboration avec les services compétents pour mener à bien les prochaines phases, avec l'objectif de mettre en service la ligne Nhôn - gare de Hanoï dans les meilleurs délais. La section souterraine devrait être achevée en 2027, contribuant à la modernisation du réseau de transport public de la capitale et à la promotion de la mobilité "verte" à Hanoï.

Photo : hanoimetro.net.vn

La ligne de métro Nhôn - gare de Hanoï s'étend sur 12,5 km, dont 8,5 km en surface et 4 km en souterrain, comprenant quatre stations souterraines : Kim Ma, Cát Linh, Van Miêu et gare de Hanoï. Le projet, lancé en 2009, est prévu de se terminer en 2027.

La section aérienne, comprenant huit stations (Nhôn, Minh Khai, Phu Diên, Câu Diên, Lê Duc Tho, Université nationale, Chùa Hà et Câu Giây), a été mise en service le 8 août 2024. Le plan d'urbanisme de la capitale prévoit dix lignes de métro d'ici 2030, totalisant 417 km, dont 75 km en souterrain.

Actuellement, seule la ligne Cat Linh - Hà Dông, longue de 13 km, est en exploitation commerciale après dix ans de travaux, tandis que la ligne Nhôn - gare de Hanoï, avec ses 4 km souterrains, devrait être achevée d'ici 2027. La construction des huit autres lignes n'a pas encore commencé.

N. Huyên/CVN