2025 sera une année dynamique pour l’amitié Vietnam - Malaisie

Photo : VNA/CVN

La cérémonie d’annonce a attiré l’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, l’ambassadeur du Laos, Thepthavone, des responsables malaisiens, des représentants de la communauté vietnamienne et de la population locale.

Dans son discours d’ouverture, la présidente de la MVFA, Trân Thi Chang, a mis l’accent sur la relation spéciale entre les deux pays - un lien construit sur la profondeur historique, la confiance mutuelle et une vision commune vers un avenir meilleur.

Partenariat stratégique global

Elle a déclaré que les activités de l’association en 2025 revêtent une importance particulière alors que le Vietnam célèbre son 80e anniversaire de l’indépendance et son 50e anniversaire de la réunification nationale, tandis que les deux nations célèbrent la première année de leur partenariat stratégique global et que la Malaisie assume la présidence de l’ASEAN.

La MVFA promeut les relations entre les individus, les entreprises et les organisations des deux côtés, contribuant à renforcer leurs liens et à explorer de nouvelles opportunités de coopération, a-t-elle ajouté.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur Dinh Ngoc Linh a salué l’association pour avoir efficacement renforcé l’amitié entre le Vietnam et la Malaisie à travers des échanges interpersonnels, des activités culturelles et la promotion de la collaboration commerciale.

Il a noté que les initiatives significatives de la MVFA ont rapproché les peuples et les communautés d’affaires des deux pays, créant des opportunités de partenariats commerciaux et de compréhension culturelle.

Le diplomate a également affirmé que l’ambassade apporte toujours un soutien aux efforts et aux initiatives de l’association afin de renforcer la coopération entre les deux pays.

L’événement a vu la nomination du Dr Shammuddin Zaizi, un descendant de la famille royale de Selangor, comme parraineur de la MVFA.

Zaizi, un entrepreneur à succès qui occupe le poste de directeur du groupe iKHASAS et qui est actif dans le travail caritatif, a immédiatement adopté son nouveau rôle en dirigeant une délégation commerciale au Vietnam du 8 au 12 mars pour participer au Festival du café de Buôn Ma Thuôt et s’engager auprès des entreprises de Hô Chi Minh-Ville.

Grandes dates

Selon le secrétaire général de la MVFA, Nguyên Chi Cuong, le calendrier 2025 comprend la Journée de commémoration des rois fondeurs Hùng en avril pour honorer l’héritage et la solidarité du peuple vietnamien, des compétitions sportives de mars à juin pour consolider l’amitié et renforcer la connectivité communautaire, la Journée vietnamienne en septembre pour mettre en lumière la culture et la tradition du Vietnam ainsi que le potentiel économique du pays, la Journée des femmes vietnamiennes en octobre et la première exposition commerciale et commerciale du Vietnam en Malaisie en novembre.

L’association a également lancé son site Web officiel à l’adresse http://mvfa.com.my, qui fournit des mises à jour d’actualité, des informations sur les événements et des ressources qui soutiennent les opportunités commerciales entre le Vietnam et la Malaisie.

Créée en mars 2022, la MVFA s’est efforcée de promouvoir une compréhension plus approfondie et de renforcer la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, des affaires et de la diplomatie interpersonnelle entre les deux nations. Alors que le Vietnam et la Malaisie franchissent des étapes importantes en 2025, l’association poursuit son engagement à renforcer les liens bilatéraux dans divers domaines.

VNA/CVN