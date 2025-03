Convention



Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur des personnes handicapées

Parallèlement à la mise en œuvre réussie des Objectifs du Millénaire pour le Développement et à la réduction de la pauvreté, la prise en charge des personnes handicapées est devenue un point fort du secteur social au Vietnam.

>> Le Vietnam accorde toujours une attention particulière aux personnes handicapées

>> Droits des personnes handicapées : le Vietnam présente son rapport à Genève

Photo : VNA/CVN

C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre de l'Intérieur, Nguyên Van Hôi, lors de la présentation des conclusions de la séance de défense du rapport de la délégation vietnamienne sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Cette séance s'est achevée le 7 mars au siège des Nations unies (ONU) à Genève, en Suisse.

Selon Nguyên Van Hôi, le Vietnam a réalisé de nombreuses avancées après dix ans de ratification et de mise en œuvre de la Convention CDPH dans tous les domaines, notamment par l’adoption de politiques, la mise en place de programmes d'action et le lancement de projets visant à garantir les droits des personnes handicapées. Après deux jours de travail dans un esprit de haute responsabilité, la délégation vietnamienne a reçu plus de 30 observations de la part des membres du Comité CDPH, a-t-il révélé.

Ces observations ont mis en lumière des domaines sur lesquels le Vietnam doit continuer à progresser. Elles permettront d’évaluer les programmes et projets déjà mis en œuvre en faveur des personnes handicapées et d’élaborer un plan d'action pour la période 2026-2030, avec vision à l’horizon 2045, a-t-il précisé.

Photo : VNA/CVN

À l'issue de cette séance de plaidoyer, et en tant que membre actif dans la mise en œuvre de la Convention CDPH, le Vietnam espère bénéficier d'un soutien technique accru de la part des partenaires de développement afin de poursuivre la promotion d’actions inclusives pour les personnes handicapées, a déclaré Nguyên Van Hôi.

Le haut responsable vietnamien a plaidé pour un renforcement du soutien de l'ONU, notamment en facilitant le transfert de technologies de pointe. Cette démarche vise à offrir aux personnes handicapées vietnamiennes un accès plus aisé aux avancées dans des domaines cruciaux tels que la santé, l'éducation, les transports, le sport, la culture et l'intelligence artificielle.

Par ailleurs, il a souligné l'impératif de s'attaquer aux défis mondiaux tels que le changement climatique, les migrations et la transformation numérique, dont les répercussions sur la vie des personnes handicapées sont considérables.

VNA/CVN