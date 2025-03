Hanoï prévoit une ligne de métro de 2,5 milliards de dollars vers la périphérie



Photo : CTV/CVN

Le Comité populaire municipal a demandé à son département de planification et d'architecture de travailler avec le département de la construction, le MRB et l'Institut d'urbanisme de Hanoï pour élaborer un plan détaillé de la ligne de métro.

La conception sera à l'échelle 1:500, en tenant compte de la planification du TOD (développement axé sur le transport en commun) et des zones entourant les stations afin de garantir des fonds fonciers pour les appels d'offres de développement urbain.

Le MRB veillera également à ce que le plan de la ligne de métro soit conforme à la réglementation en vigueur et à l'investissement public à moyen terme de Hanoï pour 2021- 2025.

Le projet d’investissement devrait être soumis et approuvé par le Comité populaire de Hanoï dans le courant de cette année. Les autorités de la ville ont également pour objectif de commencer la construction de la ligne en 2025.

L’investissement total du projet est estimé à plus de 65 000 milliards de dôngs (2,5 milliards de dollars).

Photo : hanoimetro.net.vn

Selon la planification initiale, la ligne de métro N°5 de Hanoï a une longueur totale de 38,43 km, composée de 2 km de voies aériennes, 6,5 km de voies souterraines et 29,93 km de voies au niveau du sol.

La ligne traversera les quartiers intérieurs de la ville de Ba Dinh, Dông Da, Câu Giây, Nam Tu Liêm et les quartiers extérieurs de Hoài Duc, Quôc Oai et Thach Thât.

Le nombre de trains circulant sur la ligne devrait passer de 25 à 40 entre 2025 et 2050, avec une vitesse standard de 120 km/h (90 km/h pour les sections souterraines).

Les intervalles entre les trains devraient être d'environ 3,3 minutes.

Selon les autorités de Hanoï, la ligne de métro N°5 contribuera au réseau de transport public et aidera à résoudre le problème des embouteillages et de la pollution environnementale de plus en plus graves.

VNA/CVN