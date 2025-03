Le Vietnam dit non à l'ivoire illégal

L’autorité de gestion de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) du Vietnam, en collaboration avec le WWF-Vietnam, a lancé une campagne de sensibilisation à la lutte contre l’achat et au commerce illégaux de produits en ivoire, ciblant les touristes internationaux.

Photo : VNA/CVN

La campagne vise à sensibiliser les touristes à la prévention et à la lutte contre le trafic illégal d’ivoire au Vietnam, soulignant que les activités de manipulation, d’achat, de vente et d’échange d’ivoire sont illégales et inacceptables au Vietnam.

Des images et des panneaux seront affichées dans quatre aéroports internationaux du Vietnam où transitent de nombreux touristes, et dans quatre grandes villes touristiques : Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Nha Trang et Dà Nang. Le message de la campagne a également été diffusé plus largement via les réseaux sociaux du WWF-Vietnam.

Thibault Ledecq, responsable de la conservation du WWF-Vietnam, a déclaré que sans action rapide, le monde serait confronté à l’extinction des éléphants, symbole de force et d’intelligence.

Selon Thibault Ledecq, la campagne vise non seulement à sensibiliser les gens aux effets néfastes du commerce illégal de l’ivoire, mais aussi à plaider en faveur d’efforts conjoints pour protéger la faune sauvage.

Des activités de communication, des ateliers et des événements communautaires seront organisés pour éduquer, alerter sur les conséquences de l’utilisation de l’ivoire, ainsi qu’encourager l’action communautaire pour protéger les éléphants au Vietnam et en dehors du Vietnam, a indiqué Thibault Ledecq.

Selon le système d’information sur le commerce des éléphants de la CITES (ETIS), le Vietnam est classé comme le plus grand centre mondial de saisies d’ivoire depuis 2018. Le Vietnam joue un rôle central, responsable de 34% des importations d’ivoire détectées et abritant les plus grandes saisies d’ivoire au monde.

Une grande partie de l’ivoire sculpté au Vietnam est ensuite trafiqué vers d’autres pays, tandis que certains produits sont vendus sur le marché intérieur aux touristes locaux et internationaux et via des canaux en ligne.

Le tourisme est un secteur clé qui peut servir de lieu de transport et de commerce illégaux d’ivoire. Certaines destinations touristiques présentent et proposent encore des produits issus de la faune sauvage, notamment ceux en ivoire.

De nombreux touristes croient à tort qu’acheter de l’ivoire au Vietnam est légal. Donc, les entreprises de voyages ont la responsabilité de guider et d’éduquer les touristes pour les aider à éviter les activités illégales et nuisibles à la nature pendant leurs voyages.

Les éléphants d’Asie et d’Afrique sont protégés au plus haut niveau de la CITES (Annexe I) depuis les premiers jours de la naissance de la convention. Au Vietnam, cette espèce est également incluse dans le groupe I de la liste des plantes et animaux forestiers en voie de disparition, précieux et rares.

VNA/CVN