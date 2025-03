Hô Chi Minh-Ville : la transformation numérique au service de la santé

Photo : VNA/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, le secteur médical ne cesse d’innover et d’adopter des technologies numériques afin de construire un système de santé intelligent, d'améliorer la qualité des services et d'optimiser les soins de santé pour la population.

Dossier médical électronique

La transition numérique du secteur de la santé à Hô Chi Minh-Ville se concrétise avec l'adoption généralisée du dossier médical électronique (EMR), marquant un abandon progressif des dossiers papier au profit du stockage numérique sécurisé et de l'accès rapide aux informations des patients, une initiative menée par des établissements pionniers tels que l’Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, l’Hôpital pédiatrique de la ville et l’Hôpital Trưng Vương, permettant ainsi de réduire le temps de consultation et de traitement, de simplifier les formalités administratives, de consacrer plus de temps aux soins des patients et de minimiser les erreurs médicales.

Télémédecine

En complément du dossier médical électronique, le modèle de télémédecine est également mis en place de manière significative. Grâce à cette technologie, les médecins des centres de santé de proximité peuvent se connecter directement avec des spécialistes des hôpitaux de haut niveau pour obtenir des conseils médicaux et un soutien professionnel, garantissant ainsi une prise en charge rapide et efficace dès les premiers soins.

De plus, les grands hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville utilisent la télémédecine pour organiser des consultations médicales à distance, des formations et des échanges d'expériences avec les hôpitaux de niveau inférieur dans les provinces du Sud du pays, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité des soins.

Intelligence artificielle

Outre la numérisation des données, plusieurs hôpitaux de la ville ont intégré l’intelligence artificielle (IA) dans le diagnostic et le traitement des maladies. Parmi les avancées notables, on peut citer la chirurgie robotique à l’Hôpital Bình Dân, l’utilisation de l’IA pour la planification de la radiothérapie à l’Hôpital d’oncologie (RayStation), l’IA pour le dépistage du cancer du col de l’utérus à l’Hôpital Hùng Vương (CerviCare AI), ou encore le diagnostic du glaucome via une application basée sur l’IA à l’Hôpital ophtalmologique de la ville.

En particulier, l’Hôpital Nhân dân 115 est le premier établissement au Vietnam à utiliser le logiciel d’intelligence artificielle RAPID pour recommander une thrombectomie dans le traitement des AVC ischémiques chez les patients arrivant après six heures. De son côté, l’Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville mène des recherches sur l’application de l’IA dans l’échographie cardiaque afin d’améliorer la précision du diagnostic.

Numérisation

Photo : VNA/CVN

Au-delà des soins médicaux, Hô Chi Minh-Ville mise également sur la transformation numérique pour la gestion de la santé publique et la lutte contre les épidémies. Depuis 2016, le système d’information géographique (SIG) est utilisé pour surveiller et gérer les maladies infectieuses. Pendant la pandémie de COVID-19, les technologies numériques ont joué un rôle clé grâce aux systèmes de gestion des personnes en quarantaine et aux déclarations de santé électroniques.

Aujourd’hui, la ville continue d’étendre ses plateformes numériques afin de mieux gérer les nouvelles épidémies, renforçant ainsi la capacité de réponse rapide, précise et efficace du secteur médical.

Vers un système de santé intelligent et moderne

Le directeur du Département de la santé de Hô Chi Minh-Ville, Tang Chi Thuong, a souligné l'impératif de construire un système de santé intelligent pour améliorer la qualité des soins, tout en reconnaissant les défis de la transition numérique. La ville continue de promouvoir l'application des technologies pour moderniser, rendre transparent et efficace son système de santé, affirmant ainsi son rôle de pionnière dans la transformation numérique du secteur médical, avec pour objectif d'améliorer le bien-être des habitants.

VNA/CVN