Le Vietnam accorde une attention particulière au développement des femmes

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti et l'État accordaient toujours une attention particulière aux femmes, en promouvant l'égalité des sexes dans tous les aspects de la vie et de la société, lors d’une rencontre ce samedi matin 8 mars à Hanoï avec des femmes titulaires des titres "Héroïne des Forces armées populaires" et "Héroïne du Travail", ainsi que des femmes générales.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a aussi assisté à la remise du Prix Kovalevskaia 2024. Le prix Kovalevskaia est le premier prix national prestigieux récompensant des femmes dans le domaine des sciences naturelles. Au cours des 40 dernières années (1985-2025), il a récompensé 22 groupes et 57 individus.

Pham Minh Chinh a félicité les deux lauréates de l'édition 2024 du prix, à savoir la Professeure associée Nguyên Minh Tân, de l'Institut polytechnique de Hanoï, et la Professeure associée Dang Thi My Dung de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville.

Les femmes vietnamiennes affirment leur rôle et leur position dans les domaines de l'éducation, de la culture, des sports et du tourisme, a-t-il noté.

Dans le domaine des sciences et des technologies, beaucoup de femmes brillent, tant au niveau national qu'à l'étranger, a-t-il également observé.

Promouvoir le talent et l'intelligence des femmes

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a estimé que les femmes étaient des exemples d’apprentissage, de pratique et de contribution à la construction d’une société apprenante, entrant progressivement dans une nouvelle ère, celle des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique et qu’elles étaient aussi des facteurs positifs qui se propagent, créent de la motivation et de l'inspiration et encouragent les femmes à se développer et à contribuer à la cause commune du pays.

Le Premier ministre a proposé que l'Union des femmes vietnamiennes continue de jouer son rôle, de façon à permettre aux femmes vietnamiennes en général, et aux chercheuses scientifiques en particulier, de continuer à promouvoir leur talent et leur intelligence.

"Nous souhaitons que les femmes vietnamiennes d'aujourd'hui continuent à promouvoir les traditions et les valeurs culturelles traditionnelles et à les appliquer à la réalité du Vietnam d’aujourd’hui, de façon à mieux contribuer à la cause de la construction et de la défense de la Patrie", a-t-il dit.

VNA/CVN