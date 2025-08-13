Le Vietnam ambitionne de devenir le prochain tigre économique d’Asie

Selon l’agence de presse Associated Press (AP), le Vietnam se rapproche de son objectif de devenir le prochain "tigre économique" d’Asie, grâce à des réformes fortes et à une vision visant à façonner une "nouvelle ère de développement".

>> Assurer l’approvisionnement électrique pour une croissance à deux chiffres

>> Hô Chi Minh-Ville : forte hausse de 45,67 % des IDE en sept mois

>> Diversifier les sources d’approvisionnement : une solution clé pour une production durable

>> Le Premier ministre publie une dépêche urgente pour stimuler la croissance 2025

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a pour objectif de s’enrichir d’ici 2045 et de devenir la prochaine "économie tigre" d’Asie - un terme utilisé pour décrire l’ascension antérieure de pays comme la Corée du Sud et Taïwan, a-t-elle écrit mercredi 13 août.

Cependant, pour atteindre cet objectif, le Vietnam doit concilier croissance, réformes, vieillissement de la population, risques climatiques et réforme institutionnelle.

La pression s’accentue alors que les États-Unis, l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam, imposent des droits de douane à de nombreuses économies, dont le Vietnam, en raison de son excédent commercial. Cette évolution reflète sa trajectoire économique étonnante ces derniers temps.

En 1990, le Vietnamien moyen pouvait s’offrir environ 1.200 dollars de biens et services par an, ajustés aux prix locaux. Aujourd’hui, ce chiffre a été multiplié par plus de 13 pour atteindre 16.385 dollars.

D’une économie sous-développée, la transformation du Vietnam en un centre industriel mondial doté de nouvelles autoroutes brillantes, de gratte-ciels et d’une classe moyenne en plein essor a sorti des millions de ses habitants de la pauvreté.

Mais son essor, porté par les exportations et les faibles coûts, ralentit et le changement climatique fait obstacle à la mise en œuvre des réformes proposées – développement du secteur privé, renforcement des protections sociales et investissements dans les technologies et les énergies vertes.

"Tout le monde doit mettre la main à la pâte… Nous ne pouvons plus perdre de temps", a déclaré Mimi Vu du cabinet de conseil Raise Partners.

Maintenir la dynamique de croissance

Les investissements ont explosé, aidant le Vietnam à développer ses activités d’exportation. Les banlieues autrefois calmes ont été remplacées par des parcs industriels où les camions circulent bruyamment dans de vastes plateformes logistiques desservant des marques mondiales.

Photo : VNA/CVN

En 2024, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 123,5 milliards de dollars avec les États-Unis. Dans le contexte où le président Donald Trump donne la priorité à la réduction des déficits commerciaux avec d’autres pays, le gouvernement américain a imposé une taxe de 20% sur les importations de marchandises vietnamiennes.

Cela pourrait avoir un impact sur certains secteurs d’exportation clés. Cependant, l’ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Daniel Kritenbrink, a déclaré que le le Vietnam s’est concentré sur ses tarifs douaniers par rapport à ceux de ses voisins et concurrents.

"Tant qu’ils sont dans la même zone, dans la même fourchette, je pense que le Vietnam peut s’accommoder de ce résultat", a-t-il ajouté.

Même avant cette évolution, le Vietnam était bien conscient du risque de tomber dans le "piège du revenu intermédiaire" sans réformes révolutionnaires.

Pour surmonter ce piège, la République de Corée a misé sur l’électronique, Taiwan (Chine) sur les semi-conducteurs et Singapour sur la finance, a déclaré Richard McClellan, fondateur du cabinet de conseil RMAC Advisory. Le Vietnam devrait faire "plusieurs gros paris", a-t-il estimé.

Stratégie de transformation du Vietnam

Le Vietnam compte sur des secteurs de haute technologie comme les puces informatiques, l’intelligence artificielle et les énergies renouvelables, en offrant des allégements fiscaux stratégiques et un soutien à la recherche dans des villes comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang.

Le pays investit également massivement dans les infrastructures, notamment dans des centrales nucléaires civiles et dans une ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud de 67 milliards de dollars, qui réduira le temps de trajet entre Hanoï et Hô-Chi-Minh-Ville à huit heures.

Le Vietnam aspire également à devenir un centre financier mondial. Le gouvernement prévoit la création de deux centres financiers spécifiques, l’un dans la dynamique Hô Chi Minh-Ville, l’autre dans la station balnéaire de Dà Nang. Ces centres bénéficieront de règles simplifiées pour attirer les investisseurs étrangers, d’allègements fiscaux, d’un soutien aux start-up de technologie financière et de procédures simplifiées de règlement des litiges commerciaux.

Photo : VNA/CVN

À la base de tout cela se trouve une réforme institutionnelle. Les ministères sont fusionnés, les bureaucraties de bas niveau ont été éliminées et les 63 provinces du Vietnam seront regroupées en 34 afin de créer des centres régionaux dotés de viviers de talents plus importants.

Secteur économique privé, la nouvelle force motrice

En mai, le Politburo a adopté la résolution n°68. Elle qualifie les entreprises privées de "force la plus importante" de l’économie et s’engage à rompre avec la domination des entreprises publiques et étrangères.

Jusqu’à présent, les grandes multinationales ont dynamisé les exportations vietnamiennes, utilisant des matériaux et des pièces importés et une main-d’œuvre locale à bas coût. Les entreprises locales sont bloquées en bas de la chaîne d’approvisionnement et peinent à accéder aux prêts et aux marchés.

La nouvelle politique donne la priorité aux entreprises qui investissent dans les nouvelles technologies, leur donne la possibilité de participer à des projets majeurs tels que la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, et fixe l’objectif de propulser au moins 20 entreprises privées à l’échelle mondiale d’ici 2030.

Défis à relever

Le changement climatique affecte directement les activités de production et d’affaires. Après avoir perdu un investisseur majeur en raison des risques d’inondation, Bruno Jaspaert savait qu’il fallait changer les choses. Son entreprise, DEEP C Industrial Zones, abrite plus de 150 usines dans le nord du Vietnam. Elle a donc fait appel à un cabinet de conseil pour repenser ses plans de résilience aux inondations.

Lorsque le typhon Yagi a frappé l’année dernière, causant 1,6 milliard de dollars de dégâts, réduisant de 0,15% le PIB du Vietnam et détruisant des usines qui produisent près de la moitié de la production économique du pays, les routes des parcs industriels de DEEP C sont restées sèches.

Les risques climatiques ne sont plus théoriques : si le Vietnam ne prend pas de mesures énergiques pour s’adapter au changement climatique et le réduire, le pays pourrait perdre 12 à 14,5% de son PIB chaque année d’ici 2050, et jusqu’à un million de personnes pourraient tomber dans l’extrême pauvreté d’ici 2030, selon la Banque mondiale.

Pendant ce temps, le Vietnam vieillit avant de s’enrichir. La période de "population dorée" du pays – lorsque la population en âge de travailler est plus nombreuse que la population à charge – se refermera d’ici 2039 et la population active devrait atteindre son pic trois ans plus tard seulement.

Le Vietnam s’efforce d’anticiper les conséquences de cette crise en élargissant l’accès aux soins de santé préventifs afin que les personnes âgées restent en meilleure santé et plus indépendantes. Le relèvement progressif de l’âge de la retraite et l’intégration d’un plus grand nombre de femmes dans le marché du travail formel contribueraient à compenser les pénuries de main-d’œuvre et à promouvoir un "vieillissement en bonne santé", a déclaré Bussarawan.

VNA/CVN