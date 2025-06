La politique étrangère du Vietnam présentée en Israël

La politique étrangère du Vietnam, présentée le 5 juin lors du colloque "Explorer le monde de la diplomatie sous toutes ses formes" à l’Université de Haïfa, en Israël, a suscité une attention particulière de la part de plusieurs diplomates, universitaires et chercheurs internationaux.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, a mis en lumière une politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement, affirmant la volonté du Vietnam de s’imposer comme un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.

Selon lui, cette politique a aidé le Vietnam à construire un vaste réseau de relations extérieures, avec plus de 190 pays et de nombreuses organisations internationales, contribuant ainsi à renforcer le rôle et la position du pays sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate a salué les progrès significatifs de la coopération bilatérale entre le Vietnam et Israël ces trois dernières décennies, notamment dans les secteurs de la haute technologie, de l’agriculture intelligente, l’éducation et de l’innovation.

Il a souligné la complémentarité entre l’écosystème israélien de start-up et l’économie vietnamienne en plein essor, y voyant un terrain fertile pour des projets stratégiques. La signature de l’Accord de libre-échange Vietnam - Israël (VIFTA) ouvre selon lui de nouvelles perspectives de commerce et d’investissement.

Le Vietnam, a-t-il ajouté, souhaite s’inspirer de l’expérience israélienne pour développer son propre écosystème d’innovation et renforcer sa compétitivité.

L’ambassadeur Ly Duc Trung a exprimé l’espoir de voir la coopération Vietnam - Israël s’élargir encore, en impliquant davantage les universités, les instituts de recherche et les jeunes générations, pour construire un partenariat innovant et durable.

