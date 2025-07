Relations Vietnam - Israël : D'une surprise historique à un partenariat dynamique

L'ambassade du Vietnam en Israël a organisé en juillet plusieurs activités célébrant le 32 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (12 juillet 1993-2025), marquant plus de trois décennies de coopération croissante dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce, le tourisme et la haute technologie.

Photo : VNA/CVN

Se remémorant l'événement historique de 1993, l'ancien vice-ministre israélien des Affaires étrangères Yossi Beilin a confié à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) sa surprise en apprenant qu'une délégation vietnamienne attendait pour signer un protocole d'accord diplomatique.

Selon lui, l'initiative du Vietnam d'établir des relations diplomatiques avec Israël était considérée comme un tournant inattendu mais positif, aidant Israël à briser progressivement son isolement au sein de la communauté internationale.

"Ayant suivi de loin la guerre du Vietnam dans les années 1960 et 1970, j'ai été particulièrement touché par l'initiative proactive du côté vietnamien. Je crois que les progrès vers la paix, notamment depuis la Conférence de Madrid en 1991, ont créé une surprise inattendue", a-t-il déclaré.

Du point de vue d'Israël, l’établissement des relations avec le Vietnam revêtait une importance stratégique, économique et sécuritaire, s'inscrivant dans un effort visant à accroître le nombre de pays qui, autrefois hostiles à Israël, avaient alors modifié leur politique.

Trente-deux ans plus tard, les relations bilatérales se sont renforcées dans de nombreux secteurs, en particulier dans le commerce et la technologie. Le commerce bilatéral, autrefois modeste, atteint aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. Le Vietnam exporte notamment des produits technologiques et des véhicules électriques, tandis qu'Israël investit dans des secteurs tels que l'agriculture intelligente et la cybersécurité au Vietnam.

Le Vietnam est également devenu une destination prisée par les touristes israéliens, avec des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. L'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA), signé en juillet 2023, promet d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les échanges économiques. "En rétrospective, je suis convaincu que nous avons fait le bon choix, pour l'intérêt de nos deux peuples", a déclaré Yossi Beilin.

VNA/CVN