Vietjet met en œuvre sans délai les mises à jour logicielles sur Airbus A320/A321

La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a reçu les demandes et instructions d’Airbus, de l'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) ainsi que de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) concernant l’application de mises à jour logicielles et/ou matérielles sur les appareils de la famille A320/A321 d’Airbus.

Photo : Vietjet/CVN

Cette exigence obligatoire vise à garantir la sécurité des opérations et à limiter les risques de perturbations du traffic, conformément à la directive de navigabilité d’urgence de l’EASA, entrée en vigueur à 23h59 le 29 novembre UTC (06h59 le 30 novembre, heure du Vietnam).

Dès réception de la notification, Vietjet a immédiatement activé son plan de réponse technique, mobilisant ses équipes de maintenance dans les bases d’ingénierie des aéroports de Tân Son Nhât, Nôi Bài et Dà Nang, ainsi que dans plusieurs installations à l’étranger, afin de procéder aux mises à jour.

Au matin du 29 novembre, Vietjet avait déjà achevé les mises à jour sur 45 des 69 appareils concernés. La compagnie continue d’accélérer le processus pour garantir que l’ensemble de sa flotte respectant les exigences techniques dans les délais fixés par les autorités vietnamiennes et par Airbus.

La compagnie assure que les opérations du 29 novembre, ainsi que celles à partir du 30 novembre, se déroulent normalement, sans impact sur les plans de voyage des passagers.

La sécurité demeure la priorité absolue de Vietjet. Forte d’un système de gestion de la sécurité rigoureux, de capacités opérationnelles solides et d’équipes professionnelles capables de répondre rapidement à toute situation, Vietjet garantit une exploitation continue et sans interruption.

Linh An/CVN