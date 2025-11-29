Le Vietnam promeut la normalisation pour la compétitivité et le développement durable

Le Vietnam compte plus de 14.200 normes nationales, dont près de 63% harmonisées avec les standards internationaux et régionaux - un niveau comparable à celui des pays industrialisés. Dans un contexte d’intégration et de transformation numérique, ce socle réglementaire devient un levier d’innovation et de développement durable.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Dinh, a souligné que le système de normalisation s’est considérablement étendu à des domaines tels que la transformation numérique, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, les villes intelligentes et la sécurité des données. De nombreuses entreprises vietnamiennes appliquent non seulement les normes internationales, mais participent également à l’élaboration des normes nationales et aux comités techniques de l’ISO et de la CEI.

Selon le responsable, la mise en œuvre des lois amendées relatives aux normes, aux réglementations techniques et à la qualité des produits facilitera les progrès en matière de réforme des procédures d’évaluation et de reconnaissance internationale des résultats de conformité.

En 2025, de nombreuses étapes importantes seront franchies dans le cadre de la normalisation nationale. Les innovations intégrées à la loi constituent un progrès institutionnel qui permettra aux normes de devenir un élément indispensable de la structure de gestion économique, de l’administration publique et de la compétitivité du pays.

La promotion de la numérisation complète des données normatives, le développement progressif d’un écosystème numérique dans le domaine de la normalisation et la modernisation des méthodes d’élaboration des normes vers une approche ouverte et transparente, renforçant la participation des entreprises, des associations, des instituts et des centres de recherche, contribueront à rendre les normes plus accessibles, compréhensibles et véritablement utiles aux entreprises et aux citoyens.

Parallèlement, la mise en place d’un écosystème numérique de normalisation exige des investissements importants dans l’infrastructure nationale de la qualité, depuis les essais, l’inspection et la certification jusqu’à la formation et la recherche spécialisée.

Nguyên Van Khôi, chef du département des normes au sein du Comité national de normalisation, de métrologie et de qualité, a souligné que la tendance internationale est au développement de normes "intelligentes", basées sur des plateformes numériques qui intègrent les données, automatisent les processus et améliorent l’efficacité tout au long de leur cycle de vie, contribuant ainsi à la réduction des coûts et facilitant la reconnaissance mutuelle entre les pays.

Les normes internationales sont une composante essentielle des collaborations mondiales. Elles facilitent l’interopérabilité, inspirent confiance et impulsent les concertations multisectorielles et internationales. Par l’établissement d’un cadre collectif, les normes structurent les concertations d’administrations, d’entreprises et d’organismes pour réaliser des objectifs communs.

Tous les 14 octobre, les membres de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), de la Commission électrotechnique internationale (IEC) et de l’Union internationale des télécommunications (UIT) célèbrent la Journée mondiale de la normalisation, mettant en lumière le rôle de la normalisation à l’échelle mondiale et de promouvoir l’élaboration de normes internationales pour harmoniser les normes nationales avec la normalisation mondiale.

Actuellement, le Vietnam met en œuvre la décision 1703/QD-TTg du 31 décembre 2024 et le projet de stratégie de normalisation à l’horizon 2030, qui vise à harmoniser entre 70% et 75% du système d’infrastructures national avec les normes internationales et régionales.

VNA/CVN