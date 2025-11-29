Science et technologie, un rempart de première ligne face aux catastrophes naturelles

L’intégration des avancées scientifiques et technologiques dans la prévision et l’alerte précoce des catastrophes naturelles apparaît aujourd’hui comme une nécessité urgente, alors que les phénomènes météorologiques extrêmes s’intensifient.

Photo : VNA/CVN

La technologie ouvre de nouvelles perspectives pour la prévision et l'alerte précoce

Lors de la séance d’ouverture du Forum "l’application des avancées scientifiques et technologiques dans la prévision et l’alerte précoce des catastrophes naturelle", le Docteur Cao Duc Phat, ancien ministre de l’Agriculture et du Développement rural et président du Conseil de gestion du Fonds communautaire pour la prévention des catastrophes naturelles, a souligné que, ces dernières années, le Vietnam a été confronté à une succession de tempêtes et d’inondations de grande ampleur, marquées par des indicateurs de catastrophe d’une intensité historique.

Selon lui, dans la réponse aux catastrophes naturelles, les mesures préventives jouent un rôle déterminant. Avant tout, il s’agit de la capacité de surveillance, de prévision et d’alerte précoce permettant aux populations et aux autorités locales d’anticiper les situations. Ces dernières années, l’État, les entreprises, les organisations sociales et la communauté internationale ont augmenté leurs investissements dans les systèmes d’observation et de prévision, notamment dans la prévision des tempêtes, domaine dans lequel d’importants progrès ont été accomplis.

"Cependant, les évolutions météorologiques deviennent de plus en plus complexes et imprévisibles. Les catastrophes naturelles surviennent avec une fréquence plus élevée, une intensité accrue et une portée plus large, exerçant une pression considérable sur les systèmes d’alerte existants. À l’inverse, le développement rapide des sciences et des technologies, en particulier des technologies numériques et de l’intelligence artificielle, ouvre de nouvelles opportunités au secteur météorologique et hydrologique", a déclaré le Dr Cao Duc Phat.

Il a précisé qu’en plus des données satellitaires, de nombreux équipements automatiques, tels que les pluviomètres, les radars, les capteurs de température-vent-niveaux d’eau-débits ou encore les dispositifs de surveillance des glissements de terrain sont actuellement déployés. Une fois intégrées de manière synchronisée, ces sources de données permettent de simuler plus rapidement et plus précisément les scénarios à l’échelle locale, facilitant ainsi la transmission rapide d’informations à la population.

Le Dr Cao Duc Phat a particulièrement insisté sur la nécessité de développer des modèles de simulation des risques, notamment des simulations d’inondation en fonction de quantités de pluie spécifiques. Pour des scénarios tels que des précipitations de 300 mm, 500 mm ou 700 mm, il est essentiel de déterminer quelles zones pourraient être inondées, à quelle profondeur et selon quelle évolution temporelle.

"Plus important encore, en cas de coupure d’électricité ou de perte de connexion, les responsables locaux doivent pouvoir s’appuyer sur les données initiales pour guider efficacement la population", a-t-il souligné.

Actuellement, certaines provinces du Centre, comme Quang Ngai, ont commencé à mettre en œuvre des simulations d’inondation, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux refléter les conditions réelles. Le Dr Cao Duc Phat estime que les provinces du Nord doivent également s’intéresser à la construction de modèles de simulation des risques d’inondation et de glissements de terrain selon les zones et les niveaux de gravité, tout en garantissant la stabilité du système d’observation et de l’équipe opérationnelle.

Photo : CTV/CVN

Au cours des 17 dernières années, le Fonds communautaire pour la prévention des catastrophes naturelles a mobilisé des ressources sociales pour installer près de 1.000 stations automatiques de mesure de pluie et d’alerte aux crues ; il a également soutenu de nombreuses localités dans le déploiement de dispositifs de mesure de salinité, d’alerte aux glissements de terrain, de systèmes d’alerte numérique, et a formé des équipes d’intervention d’urgence au niveau local.

"Le Forum souhaite continuer à recueillir les avis des scientifiques, des organismes spécialisés et de la communauté afin de trouver des solutions adaptées et réalisables, répondant aux besoins urgents de la prévision et de l’alerte précoce des catastrophes naturelles", a conclu le docteur Cao Duc Phat.

Les collectivités locales s’orientent vers une approche proactive fondée sur les données et la technologie

Prenant la parole lors du Forum, M. Dang Cong Huong, directeur adjoint du Département de l’agriculture et de l’environnement de la province de Bac Ninh, a souligné que l’alerte précoce est un facteur essentiel pour garantir la sécurité des digues, prévenir l’inondation et protéger la vie des habitants. Sous l’effet du changement climatique, de nombreux phénomènes météorologiques extrêmes surviennent de manière rapprochée, dépassant les tendances historiques.

Située dans la zone aval du système fluvial Rouge - Thai Binh, au croisement de plusieurs grands cours d’eau, tels que les rivières Câu, Thuong, Luc Nam et Duong, Bac Ninh bénéficie d’une topographie favorable au développement industriel et urbain. Cependant, cette même configuration expose la province à un risque élevé d’être affectée par les pluies, les crues, les marées et les inondations.

Selon M. Huong, lors des récentes vagues de crues, de nombreux ouvrages hydrauliques de la province ont dû fonctionner à haute intensité et de manière continue. Certaines digues et berges ont présenté des infiltrations et des glissements ; plusieurs digues secondaires ont été submergées ou rompues localement ; des centaines de stations de pompage ont dû fonctionner 24 heures sur 24 pour protéger les zones résidentielles, les zones industrielles et la production agricole.

Les schémas pluviométriques et les crues anormales, de plus en plus graves chaque année, démontrent que les méthodes traditionnelles d’adaptation, fondées sur "l’observation du ciel et de l’eau", ne suffisent plus. "Nous devons impérativement adopter une approche proactive reposant sur des systèmes de données, des technologies de simulation et des mécanismes d’alerte précoce", a insisté M. Huong.

Photo : CTV/CVN

Selon les autorités provinciales, les sciences et les technologies deviennent désormais la "nouvelle force de première ligne" dans la prévention et la gestion des catastrophes naturelles. Les simulations des pluies et des crues, les cartes d’inondation par zone, les alertes précoces sur les risques de rupture de digues, de glissements ou d’inondation jouent un rôle crucial dans le commandement et la prise de décision. Elles permettent de formuler des décisions opportunes et appropriées, réduisant ainsi les dommages potentiels.

Bac Ninh vise à poursuivre l’examen global de son système de digues, barrages et stations de pompage, afin d’identifier les points vulnérables à prioriser en matière d’investissement. La province renforce également sa coopération avec les ministères, les instituts de recherche et les entreprises technologiques pour développer un système intégré d’observation, de simulation–prévision–alerte précoce des réservoirs et du drainage.

Parallèlement, la province s’oriente vers la création d’un réseau étroit reliant autorités, scientifiques, entreprises et communautés afin d’assurer une circulation fluide des données, une diffusion rapide des alertes et un accès précoce des habitants aux recommandations nécessaires.

Le Forum de cette année, réunissant de nombreux experts, scientifiques et responsables dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de la prévention des catastrophes naturelles, constitue une occasion pour les localités d’échanger leurs expériences et de proposer des solutions visant à améliorer l’efficacité de la prévision et de l’alerte précoce, contribuant ainsi de manière concrète à la réduction des pertes causées par les catastrophes naturelles.

NDEL/VNA/CVN