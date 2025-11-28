Le Centre s’active pour évacuer les habitants et sécuriser les bateaux à l’approche de Koto

Des milliers de bateaux de pêche ont reçu l’ordre de regagner la côte et les villages à haut risque se sont préparés à l’évacuation alors que la tempête Koto se rapproche des côtes du Centre-Sud du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les provinces du Centre-Sud du Vietnam s’activent pour rappeler des milliers de bateaux de pêche dans les ports et évacuer les habitants des zones à haut risque, alors que le typhon Koto, la 15e tempête de l’année, se renforce au large.

Les météorologues indiquent que la trajectoire et l’intensité de la tempête restent incertaines, mais son vaste système de circulation, combiné à une vague de froid, pourrait provoquer des pluies torrentielles de Dà Nang à Lâm Dông, régions déjà durement touchées par les récentes inondations historiques.

Les autorités craignent que les flancs des collines saturées ne s’effondrent, déclenchant de nouveaux glissements de terrain et des inondations dans les zones basses.

Dans la province de Gia Lai, les autorités provinciales ont ordonné une surveillance étroite des bulletins météorologiques et imposé des contrôles stricts aux bateaux prenant la mer.

Elles ont reçu pour instruction de contacter tous les bateaux se trouvant sur la trajectoire prévue de la tempête et d’ordonner aux capitaines, y compris ceux des bateaux de tourisme et de transport, d’éviter les zones à risque.

Les communautés de pêcheurs ont été averties de maintenir un contact radio constant à mesure que les vents se renforcent.

Les communes ont également reçu l’ordre de se préparer à des évacuations rapides des zones exposées aux crues soudaines ou aux glissements de terrain, et de prépositionner des vivres, du carburant et du matériel de secours conformément au plan national d’intervention d’urgence des "quatre sur place" (commandement, forces humaines, véhicules et fournitures, et logistique).

Les unités provinciales des garde-frontières ont indiqué avoir déjà alerté plus de 5.400 bateaux, avec à leur bord plus de 39.000 membres d’équipage, opérant au large.

Photo : VNA/CVN

Dans la province voisine de Khanh Hoa, plus de 3.300 bateaux avaient rejoint un port sûr jeudi après-midi 27 novembre, selon le Centre de gestion de l’exploitation des projets aquacoles relevant du Service de l’agriculture et de l'environnement de la province de Khanh Hoa.

À partir de 07h00 vendredi matin 28 novembre, tous les bateaux de pêche, bateaux de tourisme et cargos ont été interdits de sortie en mer, et tous les équipages restants en mer seront ramenés à terre avant 18h00.

Les autorités ont indiqué que les ports avaient reçu pour instruction d’organiser le mouillage en toute sécurité, de maintenir l’ordre et de faire respecter les règles de sécurité incendie, alors que des centaines de navires s’entassent dans les zones de mouillage.

Les gestionnaires des réservoirs ont reçu l’ordre d’abaisser le niveau d’eau avant l’arrivée des crues afin de protéger les barrages et les communautés en aval.

Lâm Dông a également activé son plan d’intervention d’urgence. La province a interdit toute activité maritime à compter de vendredi matin 28 novembre et a demandé aux autorités locales de finaliser les plans d’évacuation pour les ménages côtiers, les aquaculteurs et les habitants des zones à risque.

La tempête devrait passer au plus près de la côte en fin de semaine, mais les météorologues mettent en garde contre d’éventuels changements de trajectoire soudains.

VNA/CVN