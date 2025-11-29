Airbus rappelle 6.000 A320 à cause d'un logiciel vulnérable à changer d'urgence

Airbus a annoncé le 28 novembre le rappel de quelque 6.000 avions A320, pour remplacer en toute urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires, après un incident fin octobre aux États-Unis.

>> Trafic aérien mondial sous tension : Airbus impose une mise à jour urgente sur 6.000 A320/321

Photo : AFP/VNA/CVN

Le groupe a annoncé dans un communiqué avoir demandé à l'ensemble des clients utilisant ce logiciel "d'arrêter immédiatement les vols" après l'analyse de l'incident technique.

Celui-ci remonte au 30 octobre, sur un vol de JetBlue entre Cancun, au Mexique, et Newark, près de New York. L'appareil avait dû se poser en urgence à Tampa, en Floride.

L'analyse de l'incident a "révélé que des radiations solaires intenses pourraient corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol", a rapporté le groupe européen.

Pour la plupart des avions, le changement de logiciel avec sa version précédente prendra "quelques heures". Mais pour quelque 1.000 avions cela impliquera le changement du matériel informatique, "ce qui prendra des semaines", a expliqué une source proche du dossier.

Il s'agit d'un calculateur profondeur-ailerons (ELAC) fabriqué par Thales.

Ce fournisseur d'Airbus a précisé qu'il n'était pas responsable du problème. "La fonctionnalité dont il est question est portée par un logiciel qui n'est pas de responsabilité Thales", a-t-il indiqué.

Airbus n'a pas précisé quelle entreprise avait conçu et mettait à jour ce logiciel. Le groupe "reconnaît que ces recommandations entraîneront des perturbations opérationnelles pour les passagers et les clients".

"Nous présentons nos excuses pour les désagréments causés et travaillerons en étroite collaboration avec les opérateurs, tout en maintenant la sécurité comme notre priorité absolue et primordiale", ajoute l'avionneur européen.

"La sûreté prime"

L'incident s'est produit en phase de croisière lorsqu'au dessus du golfe du Mexique, l'appareil a soudainement piqué vers le bas sans intervention des pilotes.

Ceux-ci ont amorcé la phase de descente puis posé l'avion. Les pompiers de Tampa ont fait état auprès des médias américains de blessés parmi les passagers.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Airbus A320, entré en exploitation en 1988, est l'avion le plus vendu au monde. En septembre il a détrôné le monocouloir 737 du constructeur américain Boeing , dont le premier exemplaire a été livré en 1968.

À la fin septembre, Airbus avait livré 12.257 exemplaires de son A320 (versions d'affaires incluses) contre 12.254 exemplaires pour le 737 de Boeing.

Sollicité par l'AFP pour commenter l'incident, JetBlue n'a pas donné suite.

Air France a indiqué avoir annulé 35 vols le 28 novembre, et être en train de compter dans la soirée le nombre exact pour samedi. "Les clients concernés par des annulations sont informés individuellement par SMS et email", a précisé un porte-parole.

American Airlines a indiqué avoir déjà commencé à mettre à jour le logiciel de navigation après avoir reçu la notification vendredi.

Cette compagnie prévoit que l'intervention aura été effectuée sur "la grande majorité" des quelque 340 appareils A320 concernés (elle en compte 480 au total) de sa flotte d'ici au 29 novembre. "Quelques retards" seront dus à ces ajustements.

Sa rivale américaine United Airlines a assuré également ne pas être "affectée" par ce défaut, sans plus de précision, bien qu'elle possède plusieurs A320.

Certaines compagnies sont particulièrement touchées. La colombienne Avianca, par exemple, estime que 70% de sa flotte est concernée, et entrevoit des "perturbations importantes dans les dix jours à venir", a-t-elle écrit dans un communiqué. La vente de billets est suspendue jusqu'au 8 décembre.

Le régulateur européen de l'aviation (AESA) a indiqué dans un communiqué avoir été informé par Airbus.

"Ces mesures pourraient causer des perturbations à court terme des horaires des vols, et donc des désagréments pour les passagers. Cependant, comme c'est toujours le cas dans l'aviation, la sûreté prime sur tout", a-t-il écrit.

