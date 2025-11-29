Trafic aérien mondial sous tension : Airbus impose une mise à jour urgente sur 6.000 A320/321

Des milliers de vols risquent d’être perturbés ce week‑end après la décision d’Airbus d’imposer une mise à jour immédiate sur près de 6.000 appareils de la famille A320/321, l’un des modèles les plus utilisés dans le monde.

>> Airbus rappelle 6.000 A320 à cause d'un logiciel vulnérable à changer d'urgence

Photo : CTV/CVN

Le constructeur européen a pris cette mesure après un incident survenu aux États‑Unis : un A320 a dû atterrir d’urgence en Floride à la suite d’une chute brutale d’altitude, blessant plusieurs passagers.

Airbus prévient que ce problème pourrait affecter l’exploitation de nombreuses compagnies aériennes dans le monde. Selon une première évaluation, un nombre significatif d’appareils de la famille A320 pourrait être concerné et nécessite des mesures préventives immédiates.

L'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) a émis une consigne de navigabilité d’urgence, exigeant que tous les avions touchés soient corrigés avant tout nouveau vol, à partir de 23h59 (UTC) le 29 novembre 2025.

En réaction, Airbus a publié une Transmission d’Alerte aux Opérateurs (AOT), demandant aux compagnies d’appliquer sans délai les protections logicielles et/ou matérielles disponibles. Ces exigences devraient entraîner des perturbations opérationnelles pour les transporteurs du monde entier au cours du week‑end.

Au Vietnam, 63 appareils de Vietnam Airlines et 65 avions de Vietjet figurent parmi ceux concernés par cette mesure.

Linh An/CVN