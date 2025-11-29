Hanoï : mesures pour réduire les émissions industrielles

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAE) a proposé aux unités de production de réduire leur capacité ou de reprogrammer les procédures polluantes afin de limiter les émissions dans la région de Hanoï.

Photo : VNA/CVN

La recommandation figure dans une dépêche officielle demandant des mesures urgentes aux ministères et aux secteurs concernés pour faire face à la grave pollution atmosphérique qui sévit actuellement à Hanoï et dans les localités voisines.

Les données de surveillance environnementale montrent que la capitale entre dans une période de pollution maximale, avec des conditions météorologiques telles que des vents faibles et une inversion de température qui emprisonnent les polluants dans l’air. Ces derniers jours, la qualité de l’air dans la ville a constamment été jugée mauvaise, voire très mauvaise.

Le risque d’accumulation de particules fines (PM2,5) est élevé, l’indice de qualité de l’air (IQA) dépassant 150, ce qui affecte directement la santé publique et les activités socio-économiques.

Le MAE a exhorté la population à prendre des mesures strictes et urgentes pour contrôler, prévenir et atténuer les effets de la pollution.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a été prié d’enjoindre les entreprises et les centrales électriques, sidérurgiques, chimiques et d’engrais dans le Nord à examiner et à garantir le bon fonctionnement de leurs systèmes de traitement des émissions. Aucun rejet d’émissions non traitées ne doit être autorisé, quelles que soient les circonstances.

Il est recommandé aux entreprises d’ajuster ou de réduire leur capacité de production, ou de reporter les travaux de maintenance importants, les jours d’alerte à la pollution extrême (indice de qualité de l’air supérieur à 200), afin de réduire leurs émissions.

Les centrales thermiques, les cimenteries et les aciéries sont invitées à privilégier l’utilisation de matériaux plus propres et de qualité contrôlée. Elles doivent appliquer rigoureusement les mesures de protection, d’arrosage et autres mesures de réduction des poussières et des émissions dans les parcs à charbon, les zones de stockage de matériaux, les parcs à scories, les voies de circulation internes et les zones environnantes.

Le ministère de la Construction est prié d’enjoindre les conseils d’administration, les investisseurs et les entreprises des grands projets de construction et de transport à appliquer rigoureusement les mesures de protection de l’environnement, telles que la protection, le lavage des véhicules et la pulvérisation d’eau. Ils devraient également envisager de suspendre les activités génératrices de poussière, comme la démolition, les travaux d’excavation et de nivellement, lorsque la qualité de l’air atteint des niveaux dangereux.

Le ministère de la Construction est exhorté à collaborer avec les autorités locales pour réguler la circulation dans les zones urbaines et aux portes d’entrée afin de réduire la pollution liée aux embouteillages et de renforcer les contrôles des limites de charge et des normes de sécurité pour les véhicules transportant des matériaux de construction.

Il est suggéré au ministère de la Sécurité publique de renforcer les inspections et les sanctions à l’encontre des véhicules transportant des matériaux de construction sans bâche adéquate, déversant des matériaux sur la chaussée, fonctionnant au-delà de leur durée de vie utile ou émettant des fumées noires.

Le ministère de la Santé est prié d’enjoindre les établissements médicaux et les médias à renforcer les recommandations de santé publique, notamment auprès des groupes vulnérables, tels que les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de problèmes respiratoires.

Parallèlement, le ministère de l’Éducation et de la Formation est chargé de donner instruction à ses services locaux d’informer les écoles de limiter les activités extérieures aux heures ou les jours où la qualité de l’air est mauvaise, voire pire.

Le MAE poursuivra la surveillance via les systèmes de données en ligne, ainsi que par satellites et drones de télédétection, afin de détecter au plus tôt les sources d’émissions anormales.

Il coordonnera également avec les collectivités locales la mise en place de groupes de travail intersectoriels chargés de mener des inspections, de faire respecter la réglementation et de dénoncer publiquement les organisations et les personnes contrevenantes par le biais des médias.

VNA/CVN