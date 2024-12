Vietjet lance des millions de billets à prix réduits

>> Vietjet SkyJoy reçoit l’ASOCIO DX Award 2024

>> Vietjet : Promotion spéciale "Green Friday" avec un million de billets à zéro dông

>> Vietjet : premier vol entre Kuala Lumpur et Hanoï

Ce programme promotionnel est valable uniquement le 12 décembre 2024, de minuit à 23h59, pour les passagers qui réservent leurs billets et saisissent le code VJ12 sur le site internet www.vietjetair.com ou via l'application mobile Vietjet Air. Des millions de billets en classe Éco (hors taxes et frais), accompagnés d'incitations particulièrement attractives et de créneaux horaires flexibles, seront disponibles pour des vols programmés entre le 1er janvier et le 25 octobre 2025 (sous certaines conditions).

Un réseau de vols étendu

Disposant d'un vaste réseau de liaisons couvrant le Vietnam et de nombreuses destinations internationales, Vietjet permet de découvrir des lieux attrayants comme l'Australie, l'Inde, la Chine, Hong Kong, Taïwan (Chine), le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, le Laos, et bien d'autres.

Pour profiter de la saison des festivals de fin d'année, des vacances du Têt ou de voyages palpitants pour célébrer le Nouvel An 2024, les passagers sont invités à planifier et réserver leurs billets dès maintenant afin de bénéficier des offres promotionnelles et économiques exceptionnelles de Vietjet.

Cette promotion est une opportunité unique de clôturer l'année 2024 en beauté, en explorant les paysages majestueux du Vietnam ou les métropoles vibrantes à travers le monde. Les passagers voyageront à bord d'une flotte moderne et respectueuse de l'environnement, avec un équipage professionnel offrant des services de qualité.

Ils pourront également savourer les spécialités culinaires vietnamiennes, comme le pho Thin, le bánh mì (sandwich vietnamien) ou le café au lait glacé, tout en profitant de programmes culturels et artistiques exclusifs à 10.000 m d'altitude.

Tân Dat/CVN