Les dix meilleures entreprises de logistique en 2024

Photo : VNA/CVN

Une cérémonie pour honorer les entreprises est prévue en janvier prochain à Hanoï.

Vietnam Report a nommé les dix meilleures entreprises de logistique réputées dans le groupe industriel des services logistiques internationaux pour les tiers et les quatrièmes parties, l'entreposage et le transport de marchandises ; les dix meilleures entreprises de logistique réputées dans le groupe industriel du transport de marchandises ; et les dix meilleures entreprises de logistique réputées dans les groupes industriels de l'exploitation portuaire, de la livraison express et de la livraison du dernier kilomètre.

Les sélections sont basées sur trois critères principaux, à savoir la capacité financière telle que reflétée dans les états financiers les plus récents ; la réputation médiatique évaluée à l'aide de la méthode de codage des médias, qui consiste à coder des articles sur l'entreprise sur des canaux médiatiques influents ; et les résultats des enquêtes menées auprès des sujets de recherche et des parties prenantes en novembre 2024.

Vu Dang Vinh, directeur général de Vietnam Report, a déclaré qu'en 2024, le secteur de la logistique vietnamien a connu une forte reprise grâce à la croissance des exportations, aux mesures de soutien du gouvernement et aux améliorations des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Photo : VNA/CVN

Les exportations vietnamiennes ont augmenté de 14,9% au cours des dix premiers mois de 2024, atteignant 335,6 milliards d'USD après une baisse en 2023. Les principaux secteurs d'exportation tels que l'électronique, le textile et les produits agricoles continuent de contribuer de manière significative au chiffre d'affaires global des exportations. Notamment, les exportations vers les États-Unis - le plus grand marché du Vietnam - ont approché les 100 milliards d'USD au cours des dix derniers mois, avec un excédent commercial dépassant les 86 milliards d'USD, soit une forte augmentation de 26,9% par rapport à la même période l'année dernière.

Il a déclaré que ce résultat positif est en partie dû au déplacement de la production de la Chine vers le Vietnam dans le contexte de la diversification des chaînes d'approvisionnement mondiales.

La reprise des exportations a conduit à une croissance positive dans le secteur de la logistique. Le volume total de marchandises transportées via les ports maritimes devrait augmenter d'environ 14% au cours des dix premiers mois de 2024, pour atteindre plus de 570 millions de tonnes ; les marchandises sèches et les conteneurs en représentent une part importante, avec des volumes de manutention dépassant respectivement 321 millions de tonnes et 191 millions de tonnes.

En outre, l'expansion des zones industrielles, qui jouent un rôle central dans la chaîne d'approvisionnement des exportations, a également contribué à la demande croissante de logistique, a déclaré Vu Dang Vinh.

VNA/CVN