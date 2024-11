Vietjet : premier vol entre Kuala Lumpur et Hanoï

Le premier vol reliant Hanoï à Kuala Lumpur, opéré par la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet, a décolé le 28 novembre, ouvrant une nouvelle route et offrant ainsi une nouvelle facilité de voyage entre les deux centres administratifs et culturels du Vietnam et de la Malaisie.

Photo: VJ/CVN

La liaison Hanoï - Kuala Lumpur est désormais disponible avec 7 allers-retours par semaine. Grâce à cette nouvelle liaison, Vietjet doublera le nombre de ses vols entre le Vietnam et la Malaisie, portant ainsi à 14 le nombre d’allers-retours hebdomadaires, répondant ainsi à la demande croissante de voyages entre les deux pays.

Les capitales de la Malaisie et du Vietnam sont des destinations riches en identité culturelle et historique. Kuala Lumpur se distingue par ses tours jumelles Petronas et sa cuisine variée qui mêle des influences malaise, chinoise et indienne. De plus, les visiteurs peuvent facilement explorer les zones écologiques et les forêts tropicales entourant la capitale malaisienne. Hanoi, quant à elle, séduit par ses vestiges culturels et historiques, tels que la citadelle impériale de Thang Long, le lac Hoàn Kiêm, ainsi que sa célèbre cuisine de rue.

Pour célébrer le lancement de cette nouvelle route, les passagers peuvent profiter des "Vendredis verts" chaque semaine, jusqu'au 31 décembre 2024, et acheter des billets à partir de seulement zéro dông (hors taxes et frais) sur le site www.vietjetair.com et via l'application mobile Vietjet Air.

Photo: VJ/CVN

Achat de devises en ligne avec Vietjet

Le même jour, en collaboration avec Vikki, l'application bancaire numérique de HDBank, Vietjet a officiellement lancé son service d''Achat de devises en ligne" pour ses passagers voyageant à l'international. Il s'agit d'une nouvelle étape visant à offrir plus de commodité et de flexibilité à l'expérience client de Vietjet. Ainsi, après avoir réservé des billets internationaux aller-retour, les passagers peuvent facilement s'inscrire pour acheter des devises directement sur le site www.vietjetair.com, sur l'application Vietjet Air ou sur l'application bancaire Vikki (sous certaines conditions).

Avec des taux de change attractifs et des processus rapides, les passagers recevront leurs devises étrangères le même jour dans les succursales de HDBank à travers le pays. Ce service permet aux passagers de Vietjet de gagner du temps et d'optimiser leurs plans financiers, garantissant ainsi un voyage international totalement fluide. À cette occasion, jusqu'au 31 mars 2025, les passagers qui achètent des devises en ligne recevront immédiatement des cadeaux exclusifs selon la valeur des achats en devises auprès de Vietjet et Vikki.

Photo : VJ/CVN

Chaque vol avec Vietjet promet d’être une expérience unique et inspirante, à bord d’une flotte moderne et respectueuse de l'environnement, accompagnée d’un équipage professionnel et attentionné. Les passagers pourront déguster des plats chauds comme le pho Thin, le bánh mì vietnamien, ou encore le célèbre café au lait glacé, sans oublier des spécialités culinaires internationales. De plus, Vietjet propose l'assurance voyage gratuite SkyCare et un programme de fidélité Vietjet SkyJoy, permettant de cumuler des points échangeables contre des cadeaux. Pour rendre le voyage encore plus mémorable, les passagers pourront assister à des spectacles culturels et artistiques uniques à 10.000 mètres d'altitude.

