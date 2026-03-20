Vietjet confirme son leadership mondial dans le low-cost

La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a été distinguée par AirlineRatings, qui lui a décerné le titre de "Meilleure compagnie ultra low-cost au monde 2026", tout en la classant parmi le Top 10 des meilleures compagnies à bas prix au monde. Ces distinctions s’inscrivent dans le cadre des Airline Excellence Awards, organisés chaque année depuis 2013 afin de récompenser les compagnies aériennes les plus performantes à l’échelle internationale.

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Photo : VNA/CVN

Les prix sont attribués après une évaluation exhaustive basée sur l’expérience de vol, le confort et la cohérence opérationnelle sur l’ensemble du réseau. Selon AirlineRatings, Vietjet se distingue par ses tarifs ultra compétitifs, son approche innovante et ses produits optimisés selon les besoins des passagers. La compagnie conserve ainsi le titre de Meilleure compagnie ultra low-cost au monde depuis 2018 et figure depuis plusieurs années parmi les leaders mondiaux du segment low-cost, reflétant sa stratégie de développement durable, d’amélioration continue de l’expérience passager et d’élargissement de l’accès à l’aviation pour des millions de voyageurs.

Sharon Petersen, directrice générale d’AirlineRatings, a salué les performances de la compagnie : "Avec des tarifs attractifs, un réseau en expansion rapide et une flotte moderne, Vietjet s’impose comme une référence mondiale dans le segment ultra low-cost. La compagnie se distingue également par ses initiatives innovantes, telles que les billets à 0 VND, qui permettent à des millions de personnes d’accéder au transport aérien et de stimuler la mobilité régionale. Le programme de fidélité SkyJoy contribue également à enrichir l’expérience client. Dans le cadre de son expansion vers l’Europe, Vietjet confirme son rôle majeur sur le marché mondial du low-cost."

Vietjet exploite une flotte moderne et économe en carburant, étendant son réseau régional et international vers des destinations au Vietnam, en Australie, en Inde, au Japon, en République de Corée, en Chine, en Indonésie, en Thaïlande et au Kazakhstan, offrant aux passagers des opportunités de voyage pratiques et accessibles. À bord, Vietjet garantit un niveau de confort élevé grâce à un personnel navigant qualifié, des services diversifiés et des produits innovants, incluant les classes Business et SkyBoss, ainsi qu’une offre de restauration combinant spécialités vietnamiennes et internationales.

La compagnie détient les certifications internationales certification IOSA pour la sécurité opérationnelle et ISAGO pour la sécurité des opérations au sol. En s’impliquant activement dans les programmes d'amélioration de l'Association internationale du transport aérien (IATA) et en investissant massivement dans la formation, la maintenance et la technique, Vietjet réaffirme son ambition de respecter les standards de sécurité les plus élevés de l'industrie mondiale.

Vietjet est membre officiel de l'IATA et détient la certification de sécurité IOSA. La compagnie aérienne a obtenu la note maximale de 7 étoiles en matière de sécurité mondiale décernée par AirlineRatings et s'est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes mondiales en termes d'efficacité opérationnelle et de santé financière en 2018 et 2019, selon AirFinance Journal. Elle a également reçu de nombreuses récompenses en tant que première compagnie aérienne à bas prix d'Asie.

Reconnue pour sa maîtrise des coûts, ses opérations modernes et son utilisation avancée des technologies, Vietjet continue de proposer des services flexibles et des tarifs compétitifs, répondant ainsi aux besoins variés d’une clientèle en constante évolution.

VNA/CVN