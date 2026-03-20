Hô Chi Minh-Ville développe des villes satellites vertes

Dans son orientation visant à devenir une mégapole multipolaire et multifonctionnelle, dotée d’un espace urbain considérablement élargi après les fusions administratives, Hô Chi Minh-Ville prévoit de développer des villes satellites dans les zones suburbaines actuelles, dans certaines parties des anciennes provinces de Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu, ainsi que le long des axes de transport public, selon le modèle TOD (Transit-Oriented Development).

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Photo : VNA/CVN

Ces villes satellites ont pour objectif de mieux gérer l’expansion urbaine et de réduire la pression sur le centre-ville. Parmi les orientations privilégiées, la création de villes écologiques et vertes est considérée comme une voie prioritaire pour ces nouveaux pôles urbains.

Des communes et quartiers appelés à devenir des zones urbaines vertes

Hô Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle phase de développement, avec un espace urbain désormais beaucoup plus vaste qu’auparavant. La stratégie de développement de la ville ne se limite plus aux projets immobiliers, aux centres commerciaux, aux rues animées ou aux quartiers densément peuplés du centre et de l’ancien noyau urbain. Un nouvel espace de développement se dessine désormais.

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"Il s’agit des zones suburbaines traditionnelles et des territoires nouvellement intégrés issus des anciennes provinces de Binh Duong et de Bà Ria - Vung Tàu, autrefois considérés comme une + ceinture périphérique +, mais qui disposent aujourd’hui d’une opportunité de devenir de nouveaux pôles de développement", a souligné Nguyên Tuân Anh, maître en politiques publiques au sein de la Société générale de l’industrie de Saigon.

Selon lui, ces quartiers, communes et zones récemment fusionnées possèdent de vastes réserves foncières et un fort potentiel de développement. Ils pourraient ainsi devenir des points clés contribuant à l’harmonisation d’un paysage urbain durable et vert pour Hô Chi Minh-Ville.

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De nombreuses localités parmi les 168 quartiers, communes et zones spéciales de la ville conservent encore des écosystèmes naturels caractéristiques : mangroves, forêts primaires, zones maritimes et insulaires, îlots fluviaux, vergers ou réseaux de rivières et de canaux. C’est notamment le cas de Cân Gio, Cu Chi, Xuyên Môc, Côn Dao, Long Son ou Thuân An.

Selon les experts, ces atouts constituent une base précieuse pour développer des villes satellites orientées vers des modèles de villes écologiques intelligentes et vertes, ainsi que vers des pôles agricoles, logistiques, touristiques et de transport durable pour la mégapole.

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Dans les résolutions des congrès des organisations locales du Parti pour la période 2025-2030, de nombreuses communes et quartiers ont fixé comme objectif la construction de villes vertes et intelligentes.

La commune de Cân Gio, l’une des quatre entités administratives issues de la réorganisation de l’ancien district de Cân Gio, couvre une superficie de 157 km² et compte plus de 27.000 habitants. Située à l’entrée maritime de Hô Chi Minh-Ville, elle dispose d’importantes réserves foncières et d’un écosystème unique de mangroves reconnu par l’UNESCO, réunissant ainsi les conditions idéales pour le développement d’une ville maritime moderne et d’un port logistique international.

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Pour la période 2025-2030, Cân Gio s’oriente vers un développement urbain écologique durable et vers la construction d’une ville verte. Les priorités incluent le développement des infrastructures de transport, des projets de logement, la protection de l’environnement, l’utilisation des énergies propres et le développement de l’économie maritime.

Ces orientations s’accompagnent d’une attention particulière à la protection de la forêt de mangroves - considérée comme le "poumon vert" de la ville -, à la préservation de l’environnement marin ainsi qu’à la valorisation des patrimoines culturels et historiques.

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Formé sur la base de la fusion des quartiers 11 et 12 de l’ancienne ville de Vung Tàu et du quartier de Phuoc Thang, ce nouveau territoire dispose d’une superficie naturelle totale de 47,34 km² et d’une population d’environ 74.000 habitants. Les autorités locales se fixent pour objectif une croissance rapide et durable, tout en valorisant les atouts dans les domaines de l’industrie, du commerce, des services ainsi que de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche.

Parallèlement, l’accent est mis sur le développement d’infrastructures urbaines vertes, propres et modernes, associées à la garantie du bien-être social et au maintien de la défense et de la sécurité.

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Grâce aux atouts naturels forestiers et maritimes de l’ancien district de Xuyên Môc, la commune de Hô Tràm - qui, après réorganisation administrative, couvre une superficie de plus de 94 km² avec une population de près de 52.000 habitants - ainsi que la commune de Xuyên Môc (102,96 km² et environ 27.000 habitants) attirent actuellement de nombreux projets d’investissement d’envergure dans les secteurs de l’immobilier touristique, des complexes de villégiature et de l’agriculture de haute technologie.

La commune de Xuyên Môc s’oriente vers la construction d’un modèle "village dans la ville, ville dans le village", conformément à la vision d’une urbanisation écologique et multipolaire de Hô Chi Minh-Ville. De son côté, la commune de Hô Tràm se profile progressivement comme une ville maritime verte d’envergure nationale et internationale, en train d’émerger comme un nouveau pôle de croissance et un noyau de développement de services et de tourisme de haute qualité pour la mégapole.

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Selon l’expert Nguyên Tuân Anh, les quartiers, communes et zones spéciales de Hô Chi Minh-Ville présentent des orientations de développement de villes satellites vertes très diversifiées en termes de conditions naturelles et socio-économiques, allant des zones industrielles et centres logistiques aux ports maritimes, en passant par les destinations d’écotourisme et les zones d’agriculture urbaine.

Il estime qu’il n’est donc pas possible d’appliquer un modèle uniforme à toutes les localités. Chaque quartier ou commune doit définir clairement son rôle et ses fonctions spécifiques, tout en convergeant vers un objectif commun de développement : une urbanisation plus verte, plus intelligente et plus humaine.

Un tournant majeur

Le développement de villes satellites le long des axes de transport public, selon le modèle de développement orienté vers les transports (Transit-Oriented Development - TOD), constitue un tournant majeur et une vision stratégique dans l’objectif de faire de Hô Chi Minh-Ville une métropole internationale.

Ce modèle, visant à stimuler la croissance économique et à promouvoir un développement urbain durable, se concrétise progressivement depuis l’entrée en vigueur de la Résolution 98 en 2023 sur l’expérimentation de mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville, ainsi que de la Résolution 188 adoptée par l’Assemblée nationale en 2025 sur l’expérimentation de mécanismes et politiques particuliers destinés à accélérer le développement du réseau ferroviaire urbain.

Selon le docteur Vu Anh Tuân, directeur du Centre de recherche sur les transports de l’Université Vietnam - Allemagne, le modèle TOD ne se limite pas à un mode de développement reliant l’urbanisme et les systèmes de transport public rapides à grande capacité, en particulier les lignes de métro. Il constitue également une stratégie de mobilisation des ressources financières.

Plus encore, le TOD sert de plateforme permettant d’intégrer différentes planifications : l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les transports ou encore la protection de l’environnement. Dans les nouvelles tendances de développement, ce modèle intègre également les stratégies de transformation numérique, de transition verte et de construction de villes intelligentes.

Selon le Service de la planification et de l’architecture de Hô Chi Minh-Ville, la ville prévoit de développer 11 zones urbaines compactes suivant le modèle TOD le long des lignes de métro, couvrant une superficie totale d’environ 7.400 hectares.

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En décembre 2025, le Comité populaire municipal a publié un plan de mise en œuvre des zones TOD le long de la ligne de métro n°2 (Bên Thành - Tham Luong), comprenant 12 emplacements situés autour des stations et du dépôt de Tham Lương.

Le quartier de Tân Son Nhât figure parmi les localités pionnières dans le développement urbain selon le modèle TOD. Identifiant comme mission prioritaire la construction d’une ville verte, la planification du développement du quartier et la gestion urbaine sont étroitement liées à la formation d’un modèle de ville aéroportuaire autour de l’aéroport international de Tân Son Nhât.

Dans ce cadre, le quartier mettra également l’accent sur la mise en œuvre des projets TOD le long des lignes de métro n°2 et n°5, associés au développement de centres commerciaux et de services, de complexes culturels et sportifs polyvalents, de salles omnisports ainsi que de parkings souterrains connectés aux lignes de métro.

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Avec l’élargissement de ses limites administratives, la "mégapole" de Hô Chi Minh-Ville dispose désormais d’un vaste espace de développement, de nombreux centres urbains et de nouveaux pôles de croissance. Parallèlement, un réseau d’infrastructures de transport interrégional multimodal, comprenant les lignes de métro, les autoroutes, les routes périphériques, les chemins de fer et les axes reliant les aéroports internationaux, constituera l’ossature du développement urbain selon le modèle TOD.

Selon l’expert en urbanisme et architecte Ngô Viêt Nam Son, le modèle de développement urbain orienté vers les transports publics (TOD) a déjà fait ses preuves dans de nombreux pays développés tels que ceux d’Europe, les États-Unis, le Canada, le Japon ou encore la Chine. Son application constitue une stratégie appropriée pour Hô Chi Minh-Ville ainsi que pour d’autres villes du pays, permettant de réaménager et structurer l’espace urbain tout en mobilisant efficacement les ressources au service du développement.

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"Après la fusion administrative, Hô Chi Minh-Ville dispose de deux infrastructures majeures d’envergure que la ville ne possédait pas auparavant : le plus grand port maritime du pays, le port de Cai Mep - Thi Vai dans l’ancienne province de Bà Ria-Vung Tàu, et la plus grande gare ferroviaire du Vietnam, la gare de Song Thân dans l’ancienne province de Binh Duong. Cela ouvre des perspectives pour le développement de villes industrielles et de haute technologie vers le Nord, ainsi que pour la formation d’une chaîne de villes portuaires et de villes touristiques maritimes vers le Sud et le Sud-Est", analyse l’architecte Ngô Viêt Nam Son.

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Le modèle urbain TOD de Hô Chi Minh-Ville met l’accent sur la planification, l’investissement dans la rénovation et l’embellissement urbain, ainsi que sur le développement de nouveaux espaces urbains, en prenant les stations de métro comme pôles de concentration de population, d’activités commerciales et de services, de bureaux et d’infrastructures. Les zones TOD sont définies dans un rayon de 1.000 mètres à partir du centre des stations.

Les villes satellites développées autour des lignes de métro visent ainsi la construction d’un environnement urbain vert et moderne, grâce à une utilisation plus efficace du foncier et des infrastructures publiques, à la réduction de l’usage des véhicules individuels motorisés et des émissions polluantes. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie et la santé de la population, tout en préservant et en valorisant les valeurs culturelles locales.

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