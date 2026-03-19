Pêche INN : le Premier ministre souligne une coopération active avec l’UE

Le Vietnam a coopéré avec l'Union européenne (UE) dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans un esprit constructif, fondé sur "une écoute sincère, un partage authentique et un engagement démontré par des actions concrètes" .

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a coopéré avec l'Union européenne (UE) dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans un esprit constructif, fondé sur "une écoute sincère, un partage authentique et un engagement démontré par des actions concrètes", a affirmé le Premier ministre, Pham Minh Chinh, le 19 mars.

Pham Minh Chinh a fait cette déclaration lors de la réception d'une délégation d'inspection de la Commission européenne (CE), conduite par Fernando Andresen Guimaraes, directeur de la gouvernance internationale des océans et de la pêche durable, en visite de travail au Vietnam pour mener la cinquième inspection du pays sur la lutte contre la pêche INN.

Se félicitant de cette visite concrète et efficace, le chef du gouvernement a souligné que l'UE est un partenaire majeur de la politique étrangère vietnamienne.

Lors d'un bilan des relations bilatérales, notamment suite à la récente transformation du Vietnam en Partenariat stratégique global (PSG), le Premier ministre a constaté que la confiance politique continue de se renforcer, tandis que la coopération économique, commerciale et d'investissement connaît une forte croissance et offre un potentiel de développement important. L'UE est actuellement le quatrième partenaire commercial du Vietnam, tandis que ce dernier est son premier partenaire commercial au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et son seizième au niveau mondial, les échanges bilatéraux devant atteindre près de 74 milliards de dollars en 2025. L'UE est également le sixième investisseur au Vietnam.

Soulignant l'importance de l'Accord de libre-échange UE - Vietnam (ALE UE-Vietnam) et de l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (APIE UE-Vietnam), il a déclaré que ces cadres structurels donnent un nouvel élan à la coopération en matière d'investissement et aident les entreprises européennes à mieux accéder aux marchés de l'ASEAN.

Présentant la stratégie de développement du Vietnam en vue de ses objectifs du centenaire - devenir un pays en développement à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045 -, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur le fait que le développement durable de la pêche demeure une priorité nationale essentielle.

Il a souligné que les efforts du Vietnam pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) sont motivés non seulement par les recommandations de la Commission européenne, mais aussi par l’engagement du pays en faveur d’une pêche durable et par sa réputation nationale. Il a exprimé sa sincère gratitude à la Commission européenne pour son accompagnement du Vietnam tout au long de ce processus, notant que le Vietnam a maintenu une coordination proactive et étroite avec les agences de la Commission au fil des ans.

Le gouvernement, les ministères, les collectivités locales, les entreprises et les communautés de pêcheurs vietnamiennes ont mis en œuvre des mesures globales et résolues pour lutter contre la pêche INN, telles que l’amélioration du cadre juridique, la sanction stricte des infractions, le renforcement de la gestion des flottes, le renforcement du contrôle de l’origine des produits aquatiques importés et la mise en place de politiques de soutien à la reconversion des pêcheurs.

S’appuyant sur le partenariat stratégique global UE-Vietnam et dans un esprit constructif, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé l’étroite coopération continue du Vietnam dans la lutte contre la pêche INN, tout en exprimant son espoir et sa confiance que la Commission européenne envisagerait de lever l’avertissement (“carton jaune”) concernant les produits de la mer vietnamiens, renforçant ainsi la coopération effective et concrète entre le Vietnam, l’UE et ses États membres.

De son côté, M. Guimarães a remercié le Premier ministre Pham Minh Chinh pour son accueil, y voyant un signe clair de l’engagement ferme du gouvernement vietnamien dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Il a souligné que la Commission européenne accompagne le Vietnam dans cet effort depuis plus de huit ans et a constaté des progrès significatifs et constants, notamment dans la mise en place d’un système de contrôle des pêches robuste, comprenant des systèmes de surveillance des navires (SSN) et des mécanismes de traçabilité des produits de la mer.

La délégation de la Commission européenne s’est dite convaincue que le Vietnam parvient à remédier aux lacunes, à se conformer aux recommandations de la Commission et à mettre en œuvre une gouvernance efficace des pêches.

VNA/CVN