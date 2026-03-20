L’aéroport international de Nôi Bài réalise une percée remarquable dans le Top 100 mondial

L’aéroport international de Nôi Bài a enregistré une progression notable dans le classement des 100 meilleurs aéroports du monde, récemment publié par l’organisation internationale Skytrax pour l’année 2026.

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Photo : VNA/CVN

Concrètement, Nôi Bài a réalisé un bond impressionnant en atteignant la 71e place mondiale, gagnant 8 rangs par rapport à sa 79e position en 2025. Il s’agit également de la huitième année consécutive que la principale porte d’entrée aérienne de la capitale figure dans ce Top 100. Fait marquant, l’aéroport entre pour la première fois dans le Top 10 mondial des aéroports traitant entre 30 et 40 millions de passagers par an.

"Nous considérons cette 71e place mondiale ainsi que notre entrée dans le Top 10 de notre catégorie comme une véritable source de motivation pour poursuivre notre transformation. Nôi Bài continuera d’écouter ses passagers et de se moderniser afin d’offrir une expérience complète et mémorable à chaque voyageur", a déclaré la direction de l’aéroport.

Ces résultats s’appuient sur une série d’améliorations structurelles et opérationnelles. L’aéroport a notamment rénové et étendu les zones d’enregistrement dans ses deux terminaux passagers, optimisant l’espace et augmentant significativement sa capacité, même en période de forte affluence.

Par ailleurs, des équipements intelligents ont été déployés de manière synchronisée, depuis les comptoirs d’enregistrement jusqu’aux systèmes de contrôle de sûreté et aux tapis de livraison des bagages. L’intégration de technologies modernes permet de réduire les temps d’attente et d’améliorer la fluidité du parcours passager.

En parallèle, les services aux voyageurs ainsi que l’aménagement paysager ont été modernisés selon le modèle d’"aéroport vert", créant un environnement de déplacement à la fois moderne, accueillant et inspirant dès l’arrivée à la capitale.

La mise en œuvre du modèle de prise de décision collaborative aéroportuaire (A-CDM) a également contribué à optimiser la gestion des vols, permettant aux compagnies aériennes de réduire leur consommation de carburant, d’améliorer la ponctualité et de limiter les émissions polluantes.

Outre Nôi Bài, un autre membre de la société Airports Corporation of Vietnam, l’aéroport international de Dà Nang, figure également dans le Top 100 mondial 2026, avec une progression de 9 places par rapport à l’année précédente.

VNA/CVN