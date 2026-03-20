La mélasse de canne à sucre, nectar de l’artisanat traditionnel de Vu Quang

Direction la province de Hà Tinh (Centre), et plus précisément la commune montagneuse de Vu Quang, où la mélasse de canne à sucre tient lieu d’artisanat traditionnel depuis plus d’un demi-siècle. Devenue produit du terroir, cette mélasse assure des revenus stables aux habitants de Vu Quang.

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Photo : VOV5/CVN

Dès l’aube, les habitants de Vu Quang coupent la canne à sucre dans les champs, puis la ramènent pour en extraire le jus, avant de le transformer en mélasse. Les fours à bois fonctionnent à plein régime, dégageant une épaisse fumée, et surtout, une odeur sucrée très caractéristique qui se répand dans tout le village. Exigeant et pénible, ce travail demande de l’expérience et de la patience, mais il fait partie du quotidien de nombreuses familles de la commune de Vu Quang depuis plus de cinquante ans, comme nous le rappelle Phan Hông Yên, la présidente du Comité populaire communal.

"La culture de la canne à sucre et la production de la mélasse existent depuis longtemps dans notre commune. Aujourd’hui encore, le village de Tho Diên perpétue ce savoir-faire traditionnel. Un hectare de canne à sucre permet de gagner environ 130 millions de dôngs, ce qui est quand même beaucoup plus rentable que d’autres types de cultures. Et c’est d’autant plus vrai que la canne à sucre de Vu Quang est labellisée + À chaque commune son produit +", nous dit-elle.

Photo : VOV5/CVN

Autrefois, Vu Quang était l’une des principales zones de culture de canne à sucre de la province de Hà Tinh. Face à des débouchés instables et à des prix fluctuants, les habitants ont choisi de transformer la canne en mélasse pour mieux valoriser leur production. D’abord pratiquée par quelques familles, cette activité est devenue aujourd’hui un métier traditionnel important pour l’économie locale.

Actuellement, la commune compte une trentaine d’hectares de canne à sucre et produit près de 190 tonnes de mélasse par an. La période la plus active s’étend du 10e au début du 12e mois lunaire lorsque la canne est mûre et riche en sucre, ce qui permet d’obtenir une mélasse de meilleure qualité et plus parfumée.

Après la récolte, la canne est coupée en petits morceaux puis pressée pour en extraire le jus. Ce jus est ensuite chauffé dans de grandes marmites pendant 5 à 7 heures, jusqu’à obtenir une mélasse épaisse, à la belle couleur et au goût naturellement sucré, comme nous l’indique Luong Van Dat, producteur de mélasse dans la commune de Vu Quang.

"La fabrication de la mélasse est un processus exigeant qui demande du savoir-faire et de l’expérience pour obtenir un produit de qualité. Après l’extraction du jus, les producteurs préparent le foyer et le combustible pour la cuisson. En moyenne, il faut environ 100 litres de jus pour produire une cuve de mélasse. Lorsque le jus bout, les impuretés remontent à la surface. Le producteur doit alors les enlever rapidement à l’aide d’une écumoire, afin d’éviter les débordements et d’assurer la qualité du produit final", indique-t-il.

Dans la fabrication de la mélasse, le contrôle du feu est essentiel. Un feu trop fort peut brûler la préparation si elle n’est pas bien remuée, tandis qu’un feu trop faible ralentit la cuisson. Même si le procédé semble simple, il demande en réalité de la patience, de l’expérience et du soin. Cette attention permet d’obtenir une mélasse à la couleur brun ambré, au goût doux et à la texture épaisse caractéristique, explique Dang Van Thành qui exerce ce métier depuis une trentaine d’années.

Photo : VOV5/CVN

"La dernière étape, celle de la concentration, est la plus longue et la plus exigeante. À ce stade, le producteur doit remuer constamment et de manière régulière. Dès que le mélange bout, il faut enlever rapidement la mousse pour éviter tout débordement et préserver la qualité de la mélasse. Lorsque le jus devient épais et prend une couleur rougeâtre, la cuisson est presque terminée. Une fois refroidie, la mélasse est considérée comme réussie si une fine couche de sucre apparaît à la surface", détaille-t-elle.

À ce jour, les producteurs sont regroupés au sein de la coopérative de Son Tho. Cette organisation permet de structurer la production, d’améliorer la valeur de la marque et de commercialiser les produits à l’échelle nationale, comme l’indique Doàn Thi Nhan, directrice de la coopérative. "Chaque année, la coopérative fournit au marché entre 15.000 et 20.000 litres de mélasse. Cette année, en raison de la forte demande, nous devons fonctionner à pleine capacité. Chaque jour, environ 4 tonnes de canne fraîche sont transformées, ce qui permet de produire près de 300 litres de mélasse pour répondre aux besoins du marché", dit-elle.

En 2020, la mélasse de Vu Quang a été reconnue comme produit phare du programme "À chaque commune son produit" au niveau provincial, confirmant sa qualité et lui ouvrant de nouvelles opportunités sur le marché. Malgré les changements de la vie moderne, le village de Vu Quang continue de perdurer. Derrière les marmites toujours en activité, ce savoir-faire ancestral ne se contente pas de sublimer la douceur de la canne, il perpétue aussi un héritage artisanal au cœur de la société contemporaine.

VOV/VNA/CVN