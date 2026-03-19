Publication du Top des entreprises les plus réputées du secteur immobilier en 2026

Vietnam Report a publié le 19 mars le classement Top 10 et Top 5 des entreprises les plus réputées du secteur immobilier en 2026, visant à honorer les acteurs majeurs ayant contribué au développement du marché. La cérémonie de distinction est prévue en avril 2026 à Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : VNA/CVN

Selon cette publication, le Top 10 des promoteurs immobiliers les plus réputés rassemble plusieurs grandes entreprises telles que Vinhomes, Nam Long, Khang Diên, Ecopark, ainsi que d’autres acteurs importants du secteur. Parallèlement, Vietnam Report a également dévoilé les classements Top 10 des entreprises d’immobilier industriel les plus réputées et Top 5 des entreprises de services immobiliers dans les domaines du conseil, du courtage et de la gestion opérationnelle.

Ce classement repose sur une étude indépendante, fondée sur des données financières actualisées au 31 décembre 2025, combinées à une analyse médiatique (Media Coding) et à des enquêtes auprès des entreprises et des parties prenantes. Cette méthodologie vise à garantir une évaluation objective et globale, mettant en avant les entreprises disposant d’une solidité financière, de produits de qualité et d’une forte crédibilité sur le marché.

Selon Vu Dang Vinh, directeur général de Vietnam Report, le marché immobilier vietnamien devrait évoluer en 2026 dans un environnement financier plus prudent, marqué par un resserrement du crédit et une pression à la hausse des taux d’intérêt, susceptibles de ralentir le rythme de reprise après une année 2025 dynamique.

Toutefois, les moteurs de long terme tels que l’urbanisation, les investissements massifs dans les infrastructures et le développement des secteurs industriels et logistiques continueront de soutenir le marché. Dans ce contexte, le secteur immobilier vietnamien entre dans un nouveau cycle de croissance plus sélectif, axé sur la transparence, la solidité financière des entreprises et la satisfaction des besoins réels en logement.

L’analyse des données médiatiques sur la période allant de février 2025 à janvier 2026 montre que les principaux thèmes liés aux entreprises immobilières portent sur les produits, les résultats financiers, l’image de marque, les actions et les stratégies de développement et de fusion-acquisition (M&A). Les contenus relatifs aux produits et aux projets ont enregistré une forte progression, traduisant un regain d’intérêt pour l’offre et le lancement de nouveaux projets dans un contexte de reprise progressive du marché.

Immobilier industriel, un segment porteur

Sur le plan financier, la forte croissance du crédit immobilier en 2025 a conduit les autorités à renforcer leur contrôle en 2026 afin de limiter les risques. Parallèlement, la hausse des taux d’intérêt des prêts immobiliers exerce une pression accrue sur la capacité d’accès au financement des acquéreurs.

Par ailleurs, les prix de l’immobilier ont fortement augmenté en 2025, notamment dans le segment des appartements dans les grandes villes, ce qui a renchéri le coût d’accès au logement. La combinaison de prix élevés, de taux d’intérêt en hausse et d’un crédit plus encadré devrait peser sur la demande, en particulier chez les investisseurs recourant à l’effet de levier financier.

Dans ce contexte, la liquidité du marché en 2026 devrait se différencier davantage, se concentrant sur les projets répondant aux besoins réels. Selon les enquêtes de Vietnam Report, les segments du logement social et des appartements abordables présentent les perspectives les plus positives, soutenus par une forte demande et des politiques publiques favorables.

En outre, l’immobilier industriel demeure un segment porteur, bénéficiant des tendances de relocalisation des chaînes d’approvisionnement et des flux d’investissements étrangers. À l’inverse, les segments à forte dimension spéculative tels que les terrains, l’immobilier de villégiature et le logement haut de gamme sont considérés avec prudence en raison de leur dépendance au crédit et à l’évolution des taux d’intérêt.

La publication de ce classement 2026 ne se limite pas à reconnaître les efforts des entreprises dans un contexte de marché fluctuant, mais constitue également une source d’information utile pour les investisseurs, les clients et les parties prenantes, contribuant ainsi à promouvoir un développement plus transparent et durable du marché immobilier vietnamien.

VNA/CVN