Vietjet lance deux nouvelles liaisons et ses promotions spéciales

Le 12 mars, pour célébrer l'arrivée de l'été, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a ouvert la vente des billets pour deux nouvelles liaisons internationales reliant les villes côtières les plus prisées du Centre du Vietnam à Jakarta, capitale de l'Indonésie, et à Singapour, renforçant ainsi son réseau régional et international.

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Ainsi, la liaison Dà Nang - Jakarta (Indonésie) sera inaugurée le 29 avril prochain, avec cinq vols aller-retour par semaine (lundis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches). Le vol décolle de l'aéroport de la ville de Dà Nang à 13h45 et atterrit à Jakarta à 17h20 (heure locale). Au retour, le vol partira de Jakarta à 18h20 (heure locale) et arrivera à Dà Nang à 22h05 le même jour.

Le vol entre Nha Trang et Singapour devrait être opérationnel à partir du 1er juin prochain, avec quatre vols aller-retour par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Le vol décolle de l'aéroport de Cam Ranh, à la ville de Nha Trang, à 10h25 et atterrira à l'aéroport de Changi, à Singapour, à 13h40 (heure locale). Le vol retour partira de Singapour à 15h15 et atterrira à Nha Trang à 16h35 le même jour.

Une série d'offres promotionnelles

Pour célébrer l'ouverture de ces nouvelles liaisons internationales, Vietjet offre à ses clients des promotions spéciales sur tous les vols entre le Vietnam et Singapour et l'Indonésie, notamment des tarifs promotionnels à partir de zéro dôngs (hors taxes et frais), 20 kg de bagages enregistrés gratuits pour les billets d’Eco et une réduction immédiate de 20% sur les tarifs SkyBoss (hors taxes et frais). La période de réservation des billets promotionnels s'étend du 16 au 20 mars 2026 sur le site internet : www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air. L’horaire de vols est flexible entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027 (durée précise du vol varie en fonction de l'itinéraire).

Ces nouvelles liaisons internationales contribuent à renforcer les liens touristiques et commerciaux entre les principales villes côtières du Vietnam et Singapour, et même l'Indonésie, pôles économiques et touristiques dynamiques de la région de l’Asean. Dà Nang et Nha Trang, deux villes côtières vietnamiennes de renommée mondiale, attirent les touristes grâce à leurs plages immaculées, leur climat doux et leur cuisine unique. Jakarta, la capitale indonésienne, impressionne quant à elle par son dynamisme urbain et sa culture riche et colorée. Pour sa part, Singapour, cité-État insulaire, se distingue par son architecture emblématique, ses espaces verts en plein cœur de la ville et sa gastronomie raffinée.

Volez avec Vietjet et savourez des plats chauds, frais et délicieux comme le Phở Thin, le bánh mì, le café au lait glacé… servis par un équipage accueillant et attentionné à bord d'avions modernes et économes en carburant. De plus, le programme de fidélité Vietjet SkyJoy vous offre la possibilité de gagner des prix et d'accumuler des points échangeables contre des cadeaux offerts par Vietjet et plus de 250 grandes marques du voyage, de la restauration et du shopping.

Réservez vos billets de Vietjet dès aujourd'hui et soyez parmi les premiers passagers à emprunter les nouvelles lignes de Dà Nang - Jakarta et Nha Trang - Singapour.

Tân Dat/CVN