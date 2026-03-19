Des opportunités pour les entreprises vietnamiennes sur le marché indien

Le Bureau commercial du Vietnam en Inde a récemment organisé un séminaire en ligne intitulé "Budget de l’Inde 2026 et opportunités pour les entreprises vietnamiennes", attirant la participation de nombreuses entreprises opérant dans les secteurs de la production, des services, de l’aviation, du tourisme, de l’agriculture et des technologies.

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Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bùi Trung Thuong, a indiqué que le budget fédéral 2026-2027 de l’Inde marquait une évolution importante dans la gouvernance économique, orientée vers un modèle fondé sur la confiance. La mise en œuvre de la nouvelle loi sur l’impôt sur le revenu de 2025, ainsi que les réformes des procédures douanières visant à les simplifier et à les rendre plus transparentes, constituent des signaux positifs favorisant l’expansion des investissements et des activités commerciales des entreprises vietnamiennes sur ce marché.

Au cours du séminaire, un représentant du cabinet de conseil KrayMan Consultants LLP a analysé les quatre piliers principaux de la stratégie de développement de l’Inde. Le pays met l’accent sur la stimulation de la croissance économique à travers des secteurs de haute technologie tels que les semi-conducteurs, la biopharmacie, les services financiers, le tourisme et l’éducation, tout en développant les infrastructures de transport multimodal, en renforçant la sécurité énergétique et en promouvant des villes durables.

Parallèlement, l’Inde accorde une attention particulière au développement humain, notamment à travers la création d’emplois, la formation des compétences et l’élargissement de la protection sociale. Les réformes de la gouvernance sont également intensifiées grâce à l’application de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle afin de réduire les formalités administratives et d’améliorer la transparence du climat des affaires.

Photo : VNA/CVN

Le budget accorde par ailleurs la priorité à l’attraction des investissements dans des secteurs stratégiques tels que les centres de données, les technologies numériques, la production de semi-conducteurs, la biopharmacie et les énergies renouvelables, tout en révisant les réglementations relatives à la gestion des changes afin de faciliter davantage les flux de capitaux internationaux.

Selon les experts, ces réformes contribuent à réduire les coûts de conformité, à raccourcir les délais de dédouanement et à renforcer la stabilité juridique, créant ainsi un environnement d’investissement plus attractif pour les entreprises étrangères. Pour les entreprises vietnamiennes, il s’agit d’une opportunité de s’intégrer plus profondément dans de nouvelles chaînes de valeur, notamment dans les secteurs de haute technologie, de la production et des services.

Dans un contexte où l’Inde maintient une croissance soutenue et améliore continuellement son environnement d’investissement, ce marché est considéré comme une "fenêtre d’opportunité" favorable pour les entreprises vietnamiennes souhaitant renforcer leur présence, développer leur coopération et exploiter efficacement son potentiel. L’accès à ce marché permet également de diversifier les activités et d’accroître la compétitivité dans un contexte d’intégration internationale croissante.

Lors de la session de discussion, de nombreuses entreprises ont soulevé des questions pratiques liées aux procédures de création d’entités juridiques, aux obligations fiscales et à l’accès aux programmes de soutien du gouvernement indien. Le Bureau commercial du Vietnam en Inde a affirmé qu’il continuerait d’accompagner et de fournir des informations aux entreprises dans leurs démarches d’investissement sur ce marché.

VNA/CVN