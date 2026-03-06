Vietjet offre bagages gratuits et tirage au sort pour gagner de l'or en mars

Vietjet a annoncé offrir 20 kg de bagages enregistrés gratuits sur ses vols internationaux directs au départ du Vietnam, dans le cadre d'une campagne promotionnelle valable jusqu'au 22 mars.

Les billets réservés sur le site web ou l'application mobile de la compagnie pendant cette période seront valables pour des voyages entre le 1er avril et le 1er août, a précisé la compagnie dans un communiqué du 5 mars.

Cette promotion inclut également des réductions allant jusqu'à 83% sur les billets pour célébrer la Journée internationale des femmes, le 8 mars.

La compagnie aérienne a indiqué que les passagers achetant leurs billets d'ici au 19 mai recevront également un code de participation pour un tirage au sort intitulé "Volez avec Vietjet, gagnez de l'or". Le premier prix est un tael d'or 999,9, ainsi que d'autres récompenses.

Vietjet a indiqué que cette offre s'applique aux liaisons reliant le Vietnam à des destinations telles que la République de Corée, Taïwan (Chine) et le Japon, que les voyageurs peuvent visiter pendant la saison des fleurs printanières.

La compagnie aérienne a également mis en avant ses liaisons vers des villes australiennes comme Melbourne, Sydney, Perth et Brisbane, ainsi que vers des destinations au Laos, au Cambodge et en Thaïlande, à l'occasion de fêtes traditionnelles comme Songkran, la fête de l'eau.

