Des mesures pour contenir la hausse des coûts du transport et de la construction

Dans un contexte de tensions au Moyen-Orient entraînant une hausse des prix mondiaux des carburants, les secteurs clés, notamment le transport et la construction, subissent une forte pression, les carburants représentant de 15% à 35% des coûts de transport et constituant une part majeure des dépenses liées aux équipements sur les chantiers.

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Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le vice-ministre de la Construction, Nguyên Xuân Sang, a précisé que cette hausse, combinée aux difficultés en matière d’accès aux sources d’approvisionnement, alourdit considérablement les coûts des entreprises, les contraignant à augmenter leurs tarifs, en particulier dans l’aviation et le transport maritime, les secteurs les plus touchés.

Concernant les solutions, le vice-ministre a indiqué que le ministère de la Construction avait demandé à l’Autorité de l’aviation civile de revoir les mécanismes de tarification et d’ajuster de manière flexible le cadre tarifaire en fonction de la situation, afin d’assurer la continuité des services de transport.

Parallèlement, le ministère a exhorté les entreprises à diversifier leurs sources d’approvisionnement, à constituer des réserves et à optimiser leurs coûts, notamment en économisant les carburants et en réduisant les dépenses non essentielles, tout en demandant, pour les services moins affectés, un ajustement des prix au niveau plancher afin de soutenir les autres entreprises.

Les entreprises déploient des efforts pour assurer les services de transport, tandis que les maîtres d’ouvrage et les entrepreneurs appliquent les directives du gouvernement et des autorités compétentes. Ainsi, les activités de transport et de construction restent globalement stables, avec des tarifs bien maîtrisés.

Les tarifs du transport maritime ont légèrement augmenté, tandis que ceux du transport fluvial intérieur restent stables. Dans le transport routier, certaines hausses sont signalées localement, mais les entreprises s’efforcent d’en limiter l’ampleur. Par ailleurs, les autorités renforcent la surveillance et le contrôle du marché afin de garantir la stabilité des services de transport.

VNA/CVN