Lào Cai : lancement d’un poste-frontière intelligent à Kim Thành et Ban Vuoc

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a signé la Décision n°453/QD-TTg du 18 mars 2026 approuvant le projet de construction d’un poste-frontière intelligent aux points de passage du pont routier Kim Thành et de Ban Vuoc, relevant du poste-frontière international de Lào Cai.

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Photo : VNA/CVN

L’objectif du projet est de construire et d’appliquer un modèle de poste-frontière intelligent aux points de passage du pont routier Kim Thành et de Ban Vuoc, fondé sur l’application de technologies avancées (intelligence artificielle - IA, Internet des objets - IoT, transport utilisant des véhicules intelligents entièrement automatisés…), de moderniser de manière synchrone les infrastructures logistiques multimodales, avec un accès pratique aux réseaux ferroviaires, aux ports secs intérieurs et aux autoroutes, ainsi que de renforcer les échanges économiques entre le Vietnam, les pays de l’ASEAN et le Sud-Ouest de la Chine.

Le modèle de poste-frontière intelligent permet d’augmenter la capacité et l’efficacité du dédouanement, de répondre à la demande croissante des échanges commerciaux, tout en résolvant fondamentalement les engorgements de marchandises, en réduisant les coûts de transport, en optimisant les procédures de dédouanement et en garantissant un environnement des affaires favorable, attirant les entreprises d’import-export.

Le développement du poste-frontière intelligent est associé à la promotion du commerce électronique transfrontalier et à l’application des technologies numériques dans la gestion et l’exploitation des activités d’import-export.

Le projet vise, d’ici 2030, à doubler la capacité de transport de marchandises via les points de passage du pont routier Kim Thành et de Ban Vuoc, et à réduire de 20 à 30% les coûts logistiques moyens pour les entreprises utilisant des véhicules intelligents entièrement automatisés par rapport à la situation actuelle.

Le projet sera mis en œuvre à partir du deuxième trimestre 2026.

VNA/CVN