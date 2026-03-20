Hausse généralisée des prix des carburants depuis le 19 mars à 23h00

Dans la soirée du 19 mars, les prix des carburants ont été simultanément révisés à la hausse, conformément à une dépêche urgente (n°1825/BCT-TTTN) du ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Afin d’atténuer l’impact de cette augmentation, les ministères de l’Industrie et du Commerce et des Finances ont décidé de mobiliser le Fonds de stabilisation des prix des carburants. Les niveaux de soutien s’élèvent à 3.000 dôngs par litre pour le biocarburant, l’essence sans plomb et le pétrole lampant ; à 4.000 dôngs par litre pour le diesel ; et à 3.000 dôngs par kilogramme pour le mazout.

Après application de ces mesures, les prix de détail maximaux en vigueur à partir de 23 heures le 19 mars s’établissent comme suit : l'essence E5RON92 plafonne à 27.177 dôngs/litre (+3.673 dôngs par rapport à l'ajustement précédent), le RON95-III à 30.690 dôngs/litre (+4.115 dôngs), le diesel 0.05S à 33.420 dôngs/litre (+5.395 dôngs), le pétrole lampant à 35.926 dôngs/litre (+7.994 dôngs) et le mazout 180CST 3.5S à 22.189 dôngs/kg (+2.528 dôngs).

Ces nouveaux tarifs resteront en vigueur jusqu'à la prochaine révision annoncée par le ministère. Les entreprises de distribution sont tenues d'appliquer ces ajustements conformément aux réglementations en vigueur sur la gestion commerciale et l'utilisation du Fonds de stabilisation. Parallèlement, le ministère de l'Industrie et du Commerce poursuivra sa coordination avec les organes compétents pour superviser la garantie de l'approvisionnement national et sanctionnera sévèrement toute infraction.

Depuis le début de l’année 2026, les prix des carburants ont fait l’objet de 17 ajustements. Dans le détail, le RON95 a enregistré 10 hausses, 5 baisses et 2 stabilisations ; l’E5RON92, 9 hausses, 6 baisses et 2 maintiens ; tandis que le diesel a connu 12 hausses, contre 3 baisses et 2 périodes de stabilité.

VNA/CVN