Sensibilisation à la lutte contre la pêche illégale auprès de la plus grande flotte de Hô Chi Minh-Ville

Dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), les autorités de la commune de Long Hai, en collaboration avec le poste de garde-frontière de Phuoc Tinh et les forces compétentes, ont mené le 29 juillet une campagne de sensibilisation à destination des propriétaires de bateaux de pêche.

Photo : VNA/CVN

Long Hai est actuellement la localité disposant de la plus importante flotte de pêche de Hô Chi Minh-Ville, avec un total de 1.407 navires, dont 984 opérant en haute mer.

Lors de cette opération, le président du Comité populaire communal, Ngô Thanh Phuc, a présenté la dépêche officielle n°122/CĐ-TTg du 25 juillet 2025 du Premier ministre, appelant à des mesures strictes contre les violations, notamment la pêche au-delà des zones autorisées, les incursions en eaux étrangères, la coupure du système de surveillance par satellite (VMS) ou encore les actes de courtage et de connexion illégale avec l’étranger. Il a également encouragé les pêcheurs à poursuivre leurs activités en mer tout en participant activement à la protection de la souveraineté maritime nationale.

De son côté, le lieutenant-colonel Truong Huy Phuong, commandant du poste de garde-frontière de Phuoc Tinh, a annoncé avoir mis à jour les données des navires dans la base de données nationale sur la pêche (VNFishbase). Il a affirmé que les navires dits “3 non” (non enregistrés, non immatriculés, sans licence) se verraient interdire toute sortie en mer.

Entre le 1er janvier et le 27 juillet, le poste de garde-frontière Phuoc Tinh a effectué les formalités de départ et d’arrivée pour plus de 4.160 navires et plus de 37.330 pêcheurs opérant en mer.

