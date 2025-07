La poussée numérique élargit le marché des produits agricoles vietnamiens

Une vaste campagne de diffusion en direct s’apprête à être lancée dans le cadre d’une initiative nationale visant à exploiter les plateformes numériques et les médias sociaux pour promouvoir, commercialiser et valoriser les produits agricoles vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

La campagne comprendra deux volets principaux : une "diffusion en direct quotidienne", de 11h à 12h depuis la citadelle impériale de Thang Long, et une "méga diffusion en direct" dès 12h depuis le siège de Jin Pro Network, à Hanoï.

Lors d’une conférence de presse tenue le 29 juillet, un représentant de Jin Pro Network – coorganisateur de l’événement – a souligné l’ambition de proposer des sessions percutantes pour connecter les produits OCOP ("Une commune, un produit") et les spécialités régionales à des millions de consommateurs au Vietnam et à l’étranger via TikTok.

Un aspect marquant de cette initiative est la mise en valeur des produits OCOP sur les plateformes numériques. Notamment, 5% des revenus générés par le marketing d’affiliation durant la méga diffusion seront reversés à la campagne du Premier ministre pour éradiquer les logements insalubres.

Selon Huynh Van Nam, directeur général de Jin Pro Network, les précédents événements de ce type ont déjà obtenu des résultats remarquables. Ainsi, le salon OCOP organisé le 29 avril à Thai Nguyên a enregistré 70 millions de vues vidéo, 40 millions d’impressions en direct, plus de 1,3 million de spectateurs simultanés, et 4.500 commandes passées.

Photo : Pham Minh Tuân/VNA/CVN

Une autre campagne menée dans l’ancienne province de Bac Giang (aujourd’hui Bac Ninh) a touché 30 millions d’utilisateurs, généré 4 millions de vues en direct et 1 578 commandes de détail, en plus de deux contrats d’approvisionnement majeurs totalisant 900 tonnes par mois. Fait notable : une coopérative locale, après avoir suivi une formation à la vente en ligne, a réussi à écouler 7 tonnes de produits agricoles de manière autonome.

Convaincu du potentiel de cette nouvelle phase, Jin Pro Network entend élever cette campagne à de nouveaux sommets, en renforçant non seulement la réussite commerciale, mais aussi l’impact communautaire et la fierté nationale autour de l’agriculture vietnamienne. Les événements à venir mettront en avant notamment la pomme à la crème de Thai Nguyên, surnommée "la pomme à la crème numérique", devenue produit phare de la localité.

VNA/CVN