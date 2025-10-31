France et Vietnam renforcent la coopération dans le domaine de la santé

"Coopération médicale France - Vietnam : vers une meilleure synergie entre les partenariats existants et les liens d’amitié au service de la santé publique", tel est le thème d’une table ronde organisée le matin du 31 octobre à Hanoï.

La table ronde "Coopération médicale France - Vietnam : vers une meilleure synergie entre les partenariats existants et les liens d’amitié au service de la santé publique" est présidé par l’Association d’amitié et de coopération Vietnam - France (AACVF), en collaboration avec l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO) et l’Université de médecine de Hanoï. Il s’agit de la session plénière d’ouverture, cruciale pour définir le cadre de la Conférence Santé France - Vietnam 2025, prévue le 1er novembre à l’Université de médecine de Hanoï.

Dans son discours, le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, a souligné l’importance de cet événement pour renforcer les liens concrets entre partenaires au service de la santé publique. La coopération sanitaire est l’un des domaines traditionnels, emblématiques et les plus efficaces des relations de partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France.

Selon le vice-ministre, le secteur de la santé vietnamien entre dans une nouvelle phase de développement, avec la mise en œuvre active de résolutions majeures du Parti : Résolution 57 sur les sciences, technologies et transformation numérique ; Résolution 59 sur l’intégration internationale ; et surtout Résolution 72-NQ/TW du Bureau politique sur "Certaines solutions révolutionnaires pour renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé du peuple". Ces textes insistent sur un système de santé équitable, de qualité et efficace, centré sur le citoyen, privilégiant la prévention proactive et les soins globaux.

Dans ce contexte, la coopération internationale est un moteur clé, et celle avec la France revêt une dimension stratégique, d’autant que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global fin 2024.

Sur le plan stratégique du développement d’un système de santé durable, le vice-ministre Trân Van Thuân a souligné le fort potentiel d’élargissement et d’approfondissement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines à forte complémentarité.

Premièrement, en formation et ressources humaines : le Vietnam promeut la standardisation et l’internationalisation des cursus pour médecins, pharmaciens, infirmiers et professionnels de santé publique, en lien avec les compétences pratiques et les standards de sortie. Une initiative majeure est l’instauration de l’examen national de certification professionnelle dès 2027, piloté par le Conseil médical national, afin de reconnaître objectivement et en harmonie avec les normes régionales et internationales les compétences des praticiens. Dans ce cadre, la coopération avec la France - référence en formation médicale avancée - sera décisive : formation spécialisée, médecine interne, diplômes doubles, intégration curriculaire et reconnaissance mutuelle des qualifications.

Deuxièmement, en recherche scientifique et innovation : les deux pays peuvent développer des projets à haute valeur appliquée en médecine préventive, biotechnologies, médecine de précision, intelligence artificielle et transfert technologique. La France apporte son expertise solide ; le Vietnam, son besoin d’accès aux savoirs avancés pour moderniser son système de santé.

Troisièmement, en santé publique : le Vietnam ambitionne de renforcer sa coopération avec la France pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles, gérer les risques sanitaires transfrontaliers, répondre aux urgences sanitaires, garantir la sécurité sanitaire mondiale et s’adapter au changement climatique - défis croissants pour tous les pays.

Quatrièmement, dans le médicament, vaccins et dispositifs médicaux : le Vietnam finalise un écosystème d’innovation, promeut l’investissement et le transfert de technologies, et crée des centres R&D locaux pour accroître son autonomie et sa résilience nationale.

Pour concrétiser ces axes, le Vietnam et la France préparent la signature d’un Accord bilatéral de coopération sanitaire. Le projet est actuellement examiné par le ministère vietnamien de la Justice, avant soumission à l’approbation du Premier ministre.

La santé, l’un des piliers des relations franco-vietnamiennes

Lors de l’événement, Marie Keller, première conseillère à l’ambassade de France au Vietnam, a affirmé que depuis plus de 30 ans, la santé est un pilier majeur de la relation bilatérale France - Vietnam, articulé autour de trois axes : formation, coopération hospitalière et recherche scientifique.

"Près de 3.000 médecins vietnamiens francophones ont été formés dans les hôpitaux français. Chaque année, des dizaines d’enseignants et praticiens français viennent transmettre leur savoir au Vietnam, tandis que 50 Vietnamiens se forment en France", a-t-elle révélé.

Elle a ajouté : "Nos instituts de recherche - IRD, CIRAD, ANRS|MIE - renforcent ces partenariats de haut niveau avec leurs homologues vietnamiens, notamment les Instituts Pasteur du Vietnam, dans les domaines des maladies infectieuses, de la santé publique et de l’approche Une Seule Santé".

Adapter la coopération aux nouveaux enjeux du Vietnam contemporain

Le Vietnam s’est récemment doté, avec la Résolution n° 72, d’une stratégie ambitieuse : la gratuité des soins de base et la couverture santé universelle à l’horizon 2030. "Cette vision rejoint les priorités de la France : équité, qualité, prévention et formation des ressources humaines", a déclaré la diplomate française. Elle a ajouté que "notre coopération doit désormais conjuguer fidélité et adaptation : fidélité à ses fondements - la francophonie médicale, la formation et la solidarité -, et adaptation aux priorités actuelles du Vietnam : maladies non transmissibles, santé mentale, santé maternelle et infantile, gouvernance hospitalière, sécurité sociale et innovation".

Afin d’actualiser ces priorités et de donner une impulsion politique nouvelle à cette coopération, un nouvel accord intergouvernemental en santé viendra formaliser cinq axes d’action partagés. Tout d’abord, il s’agira de renforcer la mobilité des médecins vietnamiens francophones accueillis chaque année dans les hôpitaux français (programmes DFMS/DFMSA). Ensuite, les formations dispensées par les experts français seront adaptées aux priorités sanitaires du Vietnam et à l’évolution de son système de santé. Soutenir les coopérations inter-hospitalières, véritables laboratoires de transfert de compétences, constituera la troisième priorité. La quatrième portera sur la valorisation de la recherche conjointe et les synergies entre formation, soins et recherche. Enfin, la cinquième priorité consistera à mobiliser la jeunesse médicale francophone en redynamisant les filières d’enseignement en français et en structurant un réseau national d’alumni du secteur santé.

Les délégués ont unanimement affirmé que la coopération dans le domaine de la santé constitue l’un des secteurs de collaboration traditionnels, emblématiques et les plus efficaces du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France. Plus de 3.000 médecins vietnamiens ont reçu une formation approfondie en France, est une preuve tangible. En particulier, beaucoup occupent aujourd’hui des postes clés dans les hôpitaux, les instituts de recherche et les organes de gestion sanitaire du Vietnam.

Selon Nguyên Thuy Anh, vice-présidente de la Commission centrale des politiques et des stratégies, présidente de l’AACVF, et présidente du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam - France, actuellement, près d’une centaine de partenariats directs entre établissements de santé et structures de formation des deux pays sont opérationnels. Parmi eux, la Fédération Santé France - Vietnam (FSFV) joue un rôle central, en coordination étroite avec la partie vietnamienne, dans l’organisation réussie de cinq éditions de la Conférence de médecine France - Vietnam, dont deux se sont tenues à l’Université de médecine de Hanoï. Les activités de coopération se diversifient de plus en plus, reliant réseaux hospitaliers, universités et instituts de recherche. Elles ne se limitent pas aux accomplissements techniques, mais reflètent aussi profondément les valeurs humanistes, l’esprit de solidarité et la créativité.

Des priorités

Lors de l'événement, les priorités ont été clairement définies, avec l’objectif de se concentrer sur la formation de ressources humaines médicales de haute qualité et le transfert de technologies de pointe. Concrètement, lVietnam et France renforceront leur coopération dans les domaines de la formation universitaire, de la recherche approfondie, de la santé publique, ainsi que dans la collaboration sur les vaccins, les produits pharmaceutiques, la santé numérique, la médecine préventive et l’application de technologies avancées telles que la robotique chirurgicale et l’intelligence artificielle en médecine.

Les partenaires des deux pays ont également échangé directement et avec conviction sur les questions liées à l’Accord de coopération sanitaire Vietnam -France et à sa mise en œuvre future, en formulant de nombreuses initiatives et recommandations pour construire une vision commune, durable et pragmatique.

Une des activités phares de l’AACVF

Cet événement constitue l’une des activités phares de l’Association d’amitié et de coopération Vietnam - France (AACVF), organisée pour célébrer de manière concrète le 70e anniversaire de sa fondation (2 juillet 1955 - 2 juillet 2025). En sept décennies, l’AACVF est devenue un pont d’amitié efficace, soutenant une coopération riche dans de nombreux domaines. Parmi eux, le secteur de la santé a toujours été une priorité, portée par ses sections et principaux hôpitaux membres tels que l’Hôpital K, l’Hôpital Bạch Mai, l’Hôpital Việt Đức, l’Hôpital E et l’Université de médecine et de pharmacie relevant de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï. Mme Thuy Anh a révélé que la création, en mars 2023, du Comité pour la coopération sanitaire et le travail social au sein de l’AACVF, réaffirme encore davantage son rôle de passerelle mobilisant les ressources autour de ce domaine essentiel.

Dans le cadre de l’événement, l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO) a solennellement remis les Insignes "Pour la paix et l’amitié entre les peuples", exprimant sa reconnaissance envers plusieurs professeurs et médecins français ayant apporté des contributions précieuses à la coopération sanitaire bilatérale.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN



