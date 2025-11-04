Le tourisme médical plébiscité par les visiteurs internationaux et la diaspora à Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir le centre de tourisme médical de premier plan de la région, en tirant parti de son réseau d’hôpitaux et d’établissements de bien-être de haute qualité, ainsi que de ses coûts compétitifs.

Le 31 octobre, lors de la “Conférence sur la coopération pour le développement du tourisme médical entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Delta du Mékong ainsi que du Sud-Est”, organisée à Hô Chi Minh-Ville, Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Service du tourisme de la ville, a affirmé que la métropole disposait de toutes les conditions nécessaires pour devenir un centre régional majeur de tourisme médical et de bien-être.

Au 1er juillet, Hô Chi Minh-Ville comptait 162 hôpitaux, plus de 9.000 cliniques spécialisées, ainsi que 351 cliniques privées pluridisciplinaires, avec une équipe médicale hautement qualifiée.

Actuellement, 30 à 40% des patients venant consulter ou se faire soigner dans la ville sont des visiteurs nationaux ou internationaux, principalement en provenance du Cambodge, du Laos, mais aussi des États-Unis, de l’Australie, du Canada et du Japon.

Par ailleurs, de nombreux Vietnamiens résidant à l’étranger choisissent également Hô Chi Minh-Ville pour bénéficier de soins médicaux, de services de bien-être, de traitements esthétiques ou dentaires, dont la demande est en constante augmentation.

L’objectif fixé à l’horizon 2030 est d’attirer 300.000 touristes internationaux grâce à un modèle intégré associant hôpitaux, hôtels et complexes de villégiature.

Cette orientation constitue une opportunité majeure pour développer des produits de tourisme médical de haute qualité, tout en diversifiant l’offre touristique afin de mieux répondre aux attentes des visiteurs.

Selon les agences de voyages, les coûts médicaux au Vietnam ne représentent que 30 à 50% de ceux pratiqués à Singapour ou en Thaïlande, un atout compétitif considérable pour concevoir des circuits de tourisme médical capables de rivaliser avec d’autres destinations à qualité équivalente.

Le développement du tourisme médical permettrait d’accroître les dépenses des visiteurs et de prolonger leur durée de séjour dans la ville.

Cependant, d’après la docteure Truong Thi Ngoc Lan, directrice adjointe de l’Institut de médecine traditionnelle de Hô Chi Minh-Ville, le développement du tourisme médical rencontre encore de nombreux défis, notamment en matière de mécanismes de soutien et de ressources humaines.

La conférence sur la coopération pour le développement du tourisme médical ne constitue pas seulement un événement de collaboration stratégique entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du delta du Mékong et du Sud-Est, mais représente également le point de départ d’un écosystème complet de tourisme de santé, contribuant à promouvoir l’image d’"Hô Chi Minh-Ville - Destination de la santé, de l’expérience et du bonheur".

