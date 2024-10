Pour bien réduire la pression du vieillissement de la population

Le vieillissement de la population est une tendance mondiale irréversible qui a un impact important sur tous les domaines de la société. Les défis liés à la croissance économique, à la politique et aux questions de bien-être social affectent directement les personnes âgées.

>> L’économie des seniors, un marché à fort potentiel

>> Profiter de la structure démographique dorée avant 2036

>> Le Vietnam relève les défis du vieillissement de la population et du travail

Actuellement, le Vietnam figure parmi les 15 pays comptant plus de 100 millions d’habitants. Selon les données démographiques nationales, pour l’heure, le pays compte environ 16,1 millions de personnes âgées, soit plus de 16% de sa population. Parmi eux, environ 2,6 millions de personnes ont plus de 80 ans.

Bien que le Vietnam soit encore dans la période de "structure démographique d'or", où les personnes en âge actif sont deux fois plus nombreuses que celles à charge (ceux de moins de 15 ans et ceux de plus de 65 ans), il devrait entrer bientôt dans une période de vieillissement de la population et une baisse de la fécondité.

La "silver économie" à l’ère du vieillissement de la population

Dans les pays développés, la période de vieillissement de la population est survenue après la période de structure démographique d'or, lorsque les pays disposaient des conditions nécessaires pour assurer le bien-être social des personnes âgées.

Alors que le Vietnam vient tout juste d’entrer dans le groupe des pays à revenu intermédiaire, le nombre de personnes âgées représente déjà une proportion élevée. De nombreux seniors au Vietnam restent même parfois le pivot de la famille, créant la principale source de revenus.

Selon les statistiques, vers la fin de 2023, le Vietnam comptait environ 2,7 millions de personnes âgées bénéficiant de pensions, de prestations mensuelles d'assurance sociale, ce qui représentait seulement un peu plus de 20% du nombre total des seniors. Environ 60% des personnes de 60 à 69 ans continuaient de travailler, 40 à 45% des seniors participaient à des activités économiques, environ 4% sont propriétaires d'entreprises, de fermes créant de nombreux emplois.

Par ailleurs, des dizaines de milliers de personnes âgées participaient à des activités dans les domaines de la recherche scientifique, de l'enseignement, des activités culturelles et artistiques...

Selon les prévisions de l’Office général des statistiques, en 2036, le Vietnam entrerait officiellement dans une période de vieillissement démographique avec plus de 21 millions de personnes âgées, soit 19,48% de la population totale.

Le potentiel de travail des seniors reste encore important. Selon des experts, dans les 10 prochaines années, des dizaines de millions de personnes âgées auront envie d’entreprendre, suivre une formation professionnelle ou trouver un nouvel emploi. Cela pose une grande question pour la société. Si les seniors sont bien formés, ils constitueront une main-d’œuvre importante contribuant à la croissance économique.

Dans l'immédiat, le Comité central de l'Association des personnes âgées du Vietnam est en train d’élaborer un projet intitulé "Personnes âgées impliquées dans l'entrepreneuriat, la transformation numérique et la transition verte" pour le soumettre au Premier ministre pour approbation.

Selon Nguyên Thanh Binh, président de l'Association des personnes âgées du Vietnam, il est nécessaire que les organes compétents de tous niveaux se coordonnent mieux avec son Association pour soutenir les seniors en matière de formation professionnelle, de création d’emplois, de moyens de subsistance et de logements. Il est également important de perfectionner les politiques en matière d'emploi, de reconversion professionnelle, de créer des emplois et assurer une orientation professionnelle aux personnes âgées, notamment celles en situation difficile, de favoriser l’accès des personnes âgées à des prêts à des taux d'intérêt préférentiels...

Stratégie nationale

sur les personnes âgées

Les personnes âgées ont considérablement contribué à la protection et l’édification du pays. Leurs traditions et leurs précieuses expériences continuent d'être grandement appréciées par le Parti, en lien avec la pensée du Président Hô Chi Minh.

Le Président Hô Chi Minh a affirmé que les personnes âgées étaient un atout précieux de la nation, une force importante du pays et un pilier de la famille et de la société vietnamienne.

L’exploitation des potentiels des personnes âgées est un besoin urgent, ce qui exige que l'ensemble de la société soit sensibilisé et agisse en temps opportun afin qu’elles puissent améliorer leur vie et apporter des contributions dignes au développement économique, culturel et social.

Actuellement, pour soutenir les personnes âgées dans la formation pour la reconversion professionnelle, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a soumis au Premier ministre pour promulgation la Décision n° 2156 du 21 décembre 2021 approuvant le Programme d'action national sur les personnes âgées, période 2021-2030.

Le programme a fixé des objectifs précis : au cours de la période 2022-2025, au moins 50% des personnes âgées ayant le besoin et la capacité de travailler ont un emploi, au moins 20.000 personnes âgées reçoivent un soutien pour entreprendre, participer à une formation pour la reconversion professionnelle.

Pour la période 2026-2030, au moins 70% des personnes âgées qui ont le besoin et la capacité de travailler auront un emploi, au moins 30.000 personnes âgées bénéficieront d’un soutien pour entreprendre, participer à une formation pour la reconversion professionnelle...

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a également proposé de compléter les réglementations pour soutenir la reconversion professionnelle et l'emploi des personnes âgées.

Pour répondre rapidement et efficacement au processus de vieillissement rapide de la population vietnamienne, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a demandé au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de parachever rapidement la Stratégie nationale pour les personnes âgées afin qu'elle soit approuvée au quatrième trimestre 2024.

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a en outre demandé au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de renforcer le contrôle et la supervision de l'exécution des tâches liées au travail des personnes âgées, d’améliorer les compétences du personnel chargé de l'assistance aux personnes âgées, de travailler avec le Comité central de l'Association des personnes âgées du Vietnam pour finaliser rapidement le règlement de fonctionnement du Comité national des personnes âgées du Vietnam.

Enfin, le dirigeant a confié au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement la tâche de travailler avec le Comité central de l’Association des personnes âgées pour élaborer et parachever le projet "Personnes âgées impliquées dans l'entrepreneuriat, la transformation numérique et la transition verte".

