Le vieillissement de la population : un défi majeur pour l'avenir du Vietnam

Le taux de natalité vietnamien est au plus bas depuis une décennie et devrait continuer à décliner, selon un rapport de l’Autorité de la population du Vietnam (relevant du ministère de la Santé).

Les provinces à faible taux de natalité représentent environ 39,4% de la population du pays. La baisse continue de la fécondité pourrait entraîner une réduction de la population en âge de travailler, un déséquilibre entre les générations et une augmentation de la dépendance économique des personnes âgées, avec des implications majeures pour les finances publiques, le développement socio-économique, la défense, la sécurité, le développement durable du pays.

Le Vietnam se prépare à entrer dans une période de vieillissement démographique. Les experts estiment que le Vietnam est le pays où le taux de vieillissement de la population est le plus rapide au monde. D'ici 2036, le pays devrait basculer dans une phase de vieillissement accéléré, avant d'atteindre le statut de "société super âgée" en 2049. Cette transition rapide d'une structure démographique jeune vers une structure vieillissante aura des répercussions considérables à tous les niveaux : national, régional et mondial.

Selon le vice-ministre de la Santé, Dô Xuân Tuyên, face au déclin constant de sa natalité, le Vietnam doit mettre en œuvre des politiques publiques ciblées pour encourager la fécondité et atteindre un taux de remplacement durable. S'inspirant des expériences internationales, le ministère de la Santé étudie actuellement différentes mesures pour soutenir la parentalité et assurer la pérennité de la population.

La Stratégie démographique du Vietnam à l'horizon 2030 et de nombreux programmes, projets et plans d'intervention spécifiques visant à mettre en œuvre les objectifs de la Résolution No21-NQ/TW est de maintenir fermement le taux de fécondité de remplacement ; ramener le rapport des sexes à la naissance à son équilibre naturel ; exploiter efficacement la structure en or de la population, améliorer la qualité de la population ; avoir une répartition raisonnable de la population; et contribuer au développement rapide et durable du pays.

Pour atteindre les objectifs fixés, le ministère de la Santé mène des analyses approfondies des tendances démographiques actuelles. Ces études permettront d'identifier les facteurs influençant la natalité et le vieillissement de la population, et de formuler des recommandations pertinentes à l'intention des décideurs politiques en vue d' orienter les stratégies en la matière.

