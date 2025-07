Le vieillissement démographique rapide implique des enjeux pour le Vietnam

Le Vietnam connaît l’un des taux de vieillissement démographique les plus rapides d’Asie, avec 16,1 millions de personnes, soit 16% de la population nationale, désormais âgées de 60 ans et plus, selon le ministère de la Santé.

Le pays passe d’une population dorée à une société vieillissante en un laps de temps bien plus court que beaucoup d’autres pays de la région.

D’ici 2038, le pic actuel de la population en âge de travailler devrait prendre fin. Cela signifie une pression accrue sur les systèmes de protection sociale, tels que les retraites et autres aides sociales.

La baisse de la natalité accentue la tendance au vieillissement de la population. Une enquête menée en 2025 par la Confédération générale du travail du Vietnam a montré que 73% des travailleurs célibataires retardaient leur mariage en raison de revenus trop limités pour fonder une famille. Plus de la moitié des travailleurs mariés ont déclaré ne pas vouloir d’enfants ou hésiter à en avoir davantage, leurs revenus ne permettant pas de couvrir le coût de la vie.

De nombreux jeunes partagent l’avis selon lequel la préparation financière doit précéder la fondation d’une famille. Pour certains, les inquiétudes concernant la sécurité de l’emploi, les frais de garde d’enfants ou une éventuelle perturbation de leurs objectifs de carrière ont également joué un rôle.

Les faibles taux de natalité contribuent à creuser l’écart entre les personnes âgées et les jeunes. Le Delta du Mékong et le delta du fleuve Rouge affichent actuellement les indices de vieillissement les plus élevés du pays, avec respectivement 76,8% et 70,6%. Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, les deux plus grandes villes du Vietnam, comptent également les plus fortes proportions de personnes âgées. Les travailleurs y sont confrontés à une pression croissante, le coût de la vie dépassant la croissance des revenus.

D’ici 2029, le taux de vieillissement devrait atteindre une personne sur six âgée de plus de 60 ans. Parallèlement, moins de 50% des personnes âgées disposent actuellement d’un revenu et seulement 20% environ perçoivent une pension.

Selon le Professeur Nguyên Dinh Cu, ancien directeur de l’Institut d’études démographiques et sociales de l’Université nationale d’économie, une personne âgée moyenne souffre de trois maladies chroniques. "Seulement 20% des personnes âgées perçoivent une pension. Même en incluant l’aide sociale, ce chiffre reste inférieur à 50%", a-t-il noté.

Outre le défi de "Devenir vieux avant d’être riches", le Vietnam est également confronté à la question de savoir comment aider les jeunes à atteindre une sécurité financière avant de vieillir.

Le Dr. Dinh Huy Duong, ancien directeur du Département de la communication et de l’éducation à la Direction générale de la population du ministère de la Santé, a souligné la nécessité d’améliorer l’accès à l’emploi et les revenus des jeunes.

"Nous avons besoin de politiques qui encouragent les jeunes à préparer l’avenir. Cela inclut l’éducation, les opportunités d’emploi et de meilleures infrastructures, afin qu’ils soient plus nombreux à intégrer le marché du travail, à contribuer à la société et à constituer une épargne", a-t-il déclaré.

Le vieillissement de la population se traduit par une diminution de la main-d’œuvre et une évolution de la structure de l’emploi. Cela alourdit le fardeau économique des jeunes générations, d’autant plus que l’espérance de vie augmente et que la santé se détériore. De nombreuses personnes âgées manquent également d’économies en raison de longues années de budget serré.

Les experts avertissent que si ces défis ne sont pas traités rapidement, la hausse des prix et la stagnation des salaires aggraveront les difficultés financières. Une planification à long terme de la protection sociale est urgente pour ralentir le rythme du vieillissement et tirer pleinement parti de la fenêtre d’opportunité démographique du pays.

