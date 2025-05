Vesak 2025 : Arrivée des reliques du Bouddha Shakyamuni à Hô Chi Minh-Ville

Le 2 mai à 7h45, les reliques du Bouddha Shakyamuni, trésor national de l'Inde et trésor suprême du bouddhisme mondial, sont arrivées pour la première fois au Vietnam via l'aéroport international de Tân Sơn Nhất.

L'après-midi du 1er mai, au musée national de l'Inde (New Delhi), la délégation de la Sangha bouddhiste du Vietnam avait organisé une une cérémonie religieuse d'accueil et d'hommage pour marquer le début du processus de transfert des reliques du Bouddha Shakyamuni au Vietnam.

Après l'offrande d'encens, les chants et l'hommage rendu au Bouddha, le vénérable Thích Huệ Thông, vice-président du Conseil exécutif et vice-président du comité d'organisation du festival Vesak 2025, avait exprimé au nom de l'Église sa profonde gratitude au gouvernement indien, au musée national, à la Confédération bouddhiste internationale (International Buddhist Confederation - IBC) au gouvernement vietnamien pour leur accompagnement et leur soutien dans la mise en œuvre de cet important événement spirituel et diplomatique.

Immédiatement après la cérémonie d'invitation, les reliques du Bouddha avaient été transportées vers le Vietnam à bord d'un avion de l'armée de l'air indienne, entamant un important voyage spirituel de 20 jours à l'occasion du festival Vesak des Nations unies 2025 qui se tient à l’Institut bouddhique du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

Les reliques seront solennellement transportées à la pagode Thanh Tâm (district de Bình Chánh). Il s'agira de l'événement d'ouverture d'une série d'activités spirituelles et culturelles uniques de la célébration du Vesak 2025.

Ce jour où les reliques du Bouddha ont touché la terre vietnamienne restera à jamais un jalon sacré de notre histoire bouddhiste, unissant dans une joie profonde les cœurs des moines, des nonnes et des laïcs, et symbolisant avec force les liens fraternels entre le Vietnam et l'Inde, ainsi que l'engagement commun envers l'idéal de paix prôné par le bouddhisme à travers le monde.

À l'occasion de la célébration du Vesak des Nations unies, la Sangha bouddhiste du Vietnam offrira aux fidèles l'opportunité exceptionnelle de vénérer les reliques sacrées du Bouddha Shakyamuni à travers un pèlerinage spirituel de 20 jours à travers le pays, dont voici le programme :

À la pagode Thanh Tâm, l’Institut bouddhique du Vietnam, parc Làng Lê (district de Bình Chánh, Hô Chi Minh-Ville) du 2 au 8 mai.

À la montagne Bà Đen (Tây Ninh) du 8 au 13 mai.

À la pagode Quán Sứ (Hanoï) du 13 au 16 mai.

À la pagode Tam Chúc (Hà Nam) du 17 au 21 mai, après quoi les reliques retourneront en Inde.

Texte et photo: Minh Thu/CVN