Vesak 2025 à Hô Chi Minh-Ville : diverses activités culturelles bouddhistes organisées

>> La fête de Vesak : promouvoir l'esprit du bouddhisme vietnamien

>> Le bouddhisme accompagne le développement national

>> Vesak 2025 : Arrivée des reliques du Bouddha Shakyamuni à Hô Chi Minh-Ville

Au programme figuraient la vénération des reliques de Bouddha Shakyamuni, une exposition d'arts plastiques bouddhistes, un festival culinaire...

Photo : Giac Ngô/CVN

La cérémonie d'exposition des reliques de Bouddha, mettant en valeur un trésor national indien, a débuté à 06h00 à la pagode Thanh Tâm, située sur le campus de l'académie. Plus tard dans la matinée, l'exposition d'art bouddhiste, présentant des objets bouddhistes nationaux, a été inaugurée. Un festival culinaire s'est également déroulé au Parc culturel Lang Le à Binh Chanh.

Le même jour, un spectacle retraçant la vie du Bouddha à travers le cai luong (opéra traditionnel du Sud) a été organisé au même endroit.

Outre le programme principal du Vesak, une série d'activités connexes a débuté le 3 mai. Parmi celles-ci, on notait une cérémonie commémorative en hommage aux martyrs héroïques à l'occasion du 50e anniversaire de la Réunification nationale, une nuit internationale des lanternes pour la paix et le bien-être national, des spectacles d'art bouddhiste international, des cérémonies traditionnelles de bain du Bouddha et la levée du drapeau bouddhiste.

Environ 1.200 délégués venus de 85 pays et territoires participeront au Vesak des Nations unies 2025, qui se tiendra du 6 au 8 mai à Hô Chi Minh-Ville.

Cet événement est perçu comme une opportunité majeure de faire rayonner l’image du Vietnam et de son peuple, reconnu pour son attachement à la paix, à l’amitié, à la solidarité et à l’harmonie. Il contribuera également à mettre en lumière le potentiel de développement de Hô Chi Minh-Ville, une métropole dynamique, innovante et prospère, 50 ans après la Réunification nationale.

Il s’agira aussi d’une occasion solennelle de réaffirmer devant la communauté internationale la politique constante du Parti et de l’État vietnamiens en matière de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion. L’événement permettra par ailleurs de mettre en valeur les réalisations de la communauté religieuse nationale depuis la Réunification.

Placée sous le thème "Unity and Inclusivity for Human Dignity : Buddhist Insights for World Peace and Sustainable Development" (Unité et inclusion pour la dignité humaine : Les enseignements bouddhiques pour la paix mondiale et le développement durable), cette édition du Vesak proposera une riche programmation culturelle, spirituelle et académique.

À noter que le Vietnam a déjà accueilli avec succès le Vesak des Nations unies à trois reprises, en 2008, 2014 et 2019.

VNA/CVN