La blockchain au service de la traçabilité nationale au Vietnam

Le ministère des Sciences et des Technologies a récemment classé la technologie blockchain de traçabilité parmi les technologies stratégiques. Cette décision illustre non seulement la reconnaissance de la blockchain comme une avancée technologique majeure, mais affirme également son rôle central dans l’édification d’une infrastructure numérique fondée sur la transparence et la confiance.

Photo : CTV/CVN

Ce choix intervient dans un contexte préoccupant : au cours des cinq premiers mois de 2025, plus de 40.000 infractions liées à la contrebande, à la contrefaçon et aux produits de qualité inférieure ont été enregistrées, représentant un montant total de sanctions de 6.500 milliards de dôngs.

Dans cette optique, la mise en place d’un écosystème de traçabilité fiable et interconnecté apparaît comme une exigence incontournable dans le cadre de l’économie numérique. Il s’agit d’un levier essentiel pour protéger les consommateurs, renforcer la compétitivité des entreprises vietnamiennes et répondre aux exigences croissantes des marchés étrangers.

Aujourd’hui, plusieurs provinces et entreprises vietnamiennes ont adopté des méthodes variées de traçabilité : étiquettes holographiques, codes QR, authentification par SMS ou encore systèmes numériques locaux. Toutefois, l’absence de normes communes et d’un identifiant unifié à l’échelle nationale entraîne une fragmentation des données, rendant difficile le suivi et l’évaluation des flux de marchandises.

Dans le cadre de la transformation numérique, les données sont considérées comme un actif stratégique. Cependant, elles ne deviennent véritablement utiles que lorsqu’elles sont certifiées, transparentes et inviolables. C’est précisément ce que permet la technologie blockchain. Grâce à son architecture décentralisée, elle garantit que chaque information est enregistrée de manière immuable, sans possibilité de manipulation, et validée par de multiples nœuds au sein du réseau.

À l’échelle nationale, la désignation de la blockchain comme technologie stratégique favorise un cadre juridique pour la recherche, la maîtrise et l’application de cette technologie dans de nombreux secteurs clés. La technologie blockchain permettra au Vietnam non seulement de suivre les tendances mondiales, mais aussi de participer activement à la définition des normes internationales en matière de traçabilité, de gouvernance des données et de commerce numérique.

Le gouvernement a déjà pris des mesures concrètes : le portail national de traçabilité est opérationnel depuis octobre 2024 ; 35 normes nationales sur la traçabilité ont été publiées, dont la norme TCVN 13274:2020 définissant les formats de code de traçabilité ; et la loi amendée sur la qualité des produits, adoptée par l’Assemblée nationale, entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Dans un monde où la demande de transparence sur l’origine des produits et l’hygiène alimentaire ne cesse de croître, la blockchain ne se limite pas à une innovation technologique. Elle constitue un fondement clé pour bâtir une économie numérique transparente, sécurisée et inclusive, où chaque acteur - qu’il soit public, privé ou citoyen - peut participer activement et bénéficier de données fiables. En renforçant la confiance du marché, cette technologie contribuera à valoriser les produits vietnamiens à l’échelle mondiale.

VNA/CVN